07.08.2026 15:45:38

ROUNDUP: Pflanzenschutzwirkstoff in Bio-Matcha-Tee nachgewiesen

BERLIN (dpa-AFX) - In Bio-Matcha-Teepulver der Berliner Firma TryMoin GmbH sind Rückstände des schädlichen Wirkstoffs Tebuconazol nachgewiesen worden. Das Pulver wurde über die Drogeriekette Rossmann in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und im Saarland vertrieben, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Tebuconazol ist in Pflanzenschutzmitteln enthalten und wirkt sich den Angaben zufolge auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit aus. Betroffen sind die 30-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Februar 2028./fdu/DP/nas

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