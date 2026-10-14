ROUNDUP: PNE senkt Ergebnisziel wegen verzögerter Windpark-Verkäufe - Kurssturz

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkprojektierer PNE erwartet wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte nun nur noch zwischen 60 und 75 Millionen Euro landen, wie der Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in Cuxhaven mitteilte. Um Sonderposten bereinigt dürften es noch 65 bis 80 Millionen sein. Bisher war PNE von 90 bis 120 Millionen Euro Ergebnis ausgegangen - beziehungsweise auf bereinigter Basis von 110 bis 140 Millionen Euro. Die Aktie brach ein.

Am Mittwoch rutschte der SDAX-Wert um 17 Prozent auf das tiefste Niveau seit sechs Jahren. Zuletzt grenzten sich die Verluste auf gut 15 Prozent ein, womit ein PNE-Schein 6,00 Euro kostete.

Es ist bereits der zweite harsche Absturz der Aktie im laufenden Jahr:

Ausgehend vom Ende März erreichten Zwischentief bei 7,22 Euro je Aktie, kletterte der Kurs bis auf 11,86 Euro im Sommer. Als sich vor rund zwei Monaten aber abzeichnete, dass sich die Suche nach einem neuen Eigentümer schwierig gestaltet, verlor das Papier innerhalb von zwei Tagen ein Viertel an Wert. Seitdem bewegte sich der Aktienkurs dann mehr oder weniger seitwärts - bis jetzt. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier so nun mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

Vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Branchenumfelds habe die Gesellschaft ihre bisherigen Einschätzungen zu den erwarteten Veräußerungszeitpunkten vor allem von Windparkprojekten neu bewertet, hieß es. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten.

PNE gehört zu knapp der Hälfte der von Morgan Stanley kontrollierten Photon Management GmbH. Diese versuchte seit Anfang 2023 einen Käufer für ihre Beteiligung zu finden. Zuletzt war auch ein Komplettverkauf im Gespräch. Die Preisvorstellungen gingen aber mit jener etwaiger Erwerber auseinander. Momentan ist PNE an der Börse noch rund 460 Millionen Euro wert./lew/men/nas/stk