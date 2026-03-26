PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|
26.03.2026 15:28:38
ROUNDUP: PNE verkleinert Pipeline und zahlt weniger Dividende - Aktienkurs sinkt
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE hat seine Projektpipeline vergangenes Jahr reduziert. Ende 2025 sank sie verglichen mit Ende 2024 auf rund 23,8 Gigawatt nach 27,9 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Die Gesamtleistung stieg 2025 im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 376,4 Millionen Euro. PNE hatte bereits in der vergangenen Woche einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Unternehmen nun bestätigte. Die Aktie fiel.
Das Papier sank am Nachmittag um 3,6 Prozent auf 7,95 Euro, damit lag PNE im Kleinwerteindex SDAX unter den schwächeren Werten. In diesem Jahr hat der Kurs mehr als ein Fünftel eingebüßt.
Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut neun Prozent auf mehr als 230 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 55,3 Millionen Euro ein Fünftel weniger übrig als im Vorjahr. Bereits Mitte Januar hatte das Unternehmen das Ergebnisziel für das vergangene Jahr wegen Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline gesenkt.
Unterm Strich vergrößerte sich der Verlust von 3,8 Millionen auf 47,4 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 4 Cent je Aktie erhalten, nach 8 Cent (inklusive einer Sonderausschüttung) im Vorjahr./mne/stk/men/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PNE AG
|
26.03.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
26.03.26
|ROUNDUP: PNE verkleinert Pipeline und zahlt weniger Dividende - Aktienkurs sinkt (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.03.26
|EQS-News: PNE AG closes the 2025 financial year with successful operational performance and focuses on core markets and profitability (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-News: PNE AG schließt Geschäftsjahr 2025 operativ erfolgreich ab und fokussiert sich auf Kernmärkte und Profitabilität (EQS Group)
|
25.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
24.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)