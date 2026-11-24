BRÜSSEL/WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Regierungschefs der übrigen Visegrad-Staaten um Hilfe gebeten. "Die russische Aggression hat die Grenze zur Ukraine überschritten", sagte er laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. "Ich bitte euch um eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine, denn dies ist ein Ausdruck der Solidarität mit Polen, nicht nur mit der Ukraine", sagte er demnach bei einem Treffen der Visegrad-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören. Die Gruppe war 1991 gegründet worden, um die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten in Europa zu fördern.

Wieder Luftalarm: Anwohner sollen Schutzräume aufsuchen

Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau, hergestellt worden sein. Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen.

Am späten Montagabend wurde in Teilen der polnischen Woiwodschaft Lublin dann erneut Luftalarm ausgerufen. Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben.

Nato verstärkt Kontrolle des polnischen Luftraums

Die Nato, der auch die vier Visegrad-Staaten angehören, verstärkte unterdessen die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. General Alexus Grynkewich prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten, hieß es.

Zu Details der Entscheidung äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons geht es um die Verlegung eines Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.

Awacs-Flieger haben riesigen Überwachungsradius

Stützpunkt der Awacs-Flotte ist eigentlich der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Flotte besteht aus 14 Maschinen und wurde schon zuvor verstärkt zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt.

Die Awacs (Airborne Warning and Control System - zu Deutsch: "luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollsystem") sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu identifizieren. Die von ihnen gewonnenen Informationen können über Datenlinks nahezu in Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See und in der Luft weitergegeben werden.

Solidaritätserklärung der Nato

Die Nato kündigte die Verlegungsentscheidung am Montagabend nach Beratungen von Vertretern der 32 Bündnisstaaten in Brüssel an. Die Sprecherin schrieb dazu: "Alle Verbündeten stehen uneingeschränkt solidarisch an der Seite Polens." Das Bündnis bleibe geeint, bereit und entschlossen, sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Bei den Verletzungen des polnischen Luftraums in der vergangenen Woche habe es sich um einen gefährlichen Vorfall gehandelt, für den Russland die volle Verantwortung trage.

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erklärte zum verstärkten Awacs-Einsatz, dieser sei ein Ausdruck der Bündnisverpflichtungen der Nato gegenüber Polen. "Frühwarnflugzeuge des Bündnisses erhöhen bereits den Schutz des polnischen Luftraums", schrieb er auf X./dhe/DP/zb