ROUNDUP/Polens Regierungschef: Putin will die Nato auseinanderreißen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat vor Versuchen Russlands gewarnt, die Nato-Partner zu entzweien. "Putins politisches Ziel ist es, die Nato auseinanderzureißen, daher müssen wir unbedingt zeigen, wie geeint wir sind. Es gibt in der Tat ein großes Verständnis zwischen uns über diese Spannungen, die an der Ostflanke der Nato auftreten" sagte Morawiecki am Donnerstag in Warschau nach seinem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Johnson sagte, weder Polen noch Großbritannien könnten eine Welt akzeptieren, in der ein mächtiger Nachbar andere einschüchtere oder angreife. Polen nehme eine Schlüsselrolle bei der europäischen Sicherheit ein, betonte der britische Premier. "Die Lektion aus den vergangenen 100 Jahren ist: Wenn Polen von Instabilität, Krieg und Aggression an seinen Grenzen bedroht ist, dann sind wir alle bedroht und alle betroffen."

Im Anschluss an ihr Gespräch besuchten beide Regierungschefs eine Kaserne bei Warschau, in der britische Soldaten stationiert sind. Seit Dezember helfen 100 britische Pioniere Polen dabei, die Grenze zum Nachbarland Belarus zu befestigen. Am Montag hatte Großbritanniens Verteidigungsminister Ben Wallace angekündigt, sein Land werde 350 weitere Soldaten nach Polen schicken. Polen Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak sagte am Donnerstag, es werde sich dabei um Marineinfantristen handeln, die die östliche Flanke der Nato verstärken sollen.

Am späten Nachmittag kam Johnson zu einem Gespräch mit Polens Präsidenten Andrzej Duda zusammen./dhe/bvi/DP/men