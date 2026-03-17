17.03.2026 13:37:38

ROUNDUP: Polizei untersucht Einschlagsorte im Großraum Tel Aviv

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israelische Polizisten und Bombenexperten untersuchen im Großraum Tel Aviv die Einschlagsorte von Raketentrümmern. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es zunächst keine Informationen über Tote oder Verletzte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Einschlagstellen fernzubleiben und keine Trümmerteile zu berühren, die möglicherweise explodieren könnten.

Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete von einem Einschlag am Bahnhof von Holon südlich von Tel Aviv. Aufgrund der Schäden wurde die Zugverbindung von Tel Aviv in die Stadt Rischon Lezion ausgesetzt, hieß es weiter.

Am Vormittag hatte es bereits zweimal Alarm gegeben, als der Iran Raketen in Richtung Israel startete. Am Nachmittag gab es in verschiedenen Regionen Israels ein weiteres Mal Raketenalarm./czy/DP/nas

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