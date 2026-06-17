ROUNDUP: Presserat lehnt Kennzeichnungspflicht für KI-Texte ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Presserat spricht sich in der aktuellen Diskussion um Künstliche Intelligenz in den Medien gegen eine generelle Kennzeichnungspflicht aus. Redaktionen müssten immer sicherstellen, dass sie den Pressekodex einhalten, vor allem im Hinblick auf die Sorgfalt, sagte der Sprecher des Presserats, Moritz Döbler, der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). "Dabei ist zunächst mal unerheblich, wie viel Anteil die KI an der Erstellung eines Textes hatte." Der Pressekodex verlange keine Kennzeichnung für Texte oder Textbausteine, die mithilfe von KI erstellt wurden. Am Ende sei entscheidend, dass die Redaktion die Pflichten, die der Pressekodex ihr auferlegt, erfülle.

Auf die Frage, ob er eine grundsätzliche Kennzeichnungspflicht für KI befürworten würde, verneinte Döbler, der Chefredakteur der "Rheinischen Post" ist. "Es ist sehr schwer zu definieren, ab wann ein Text ganz oder überwiegend KI-generiert ist", sagte er. "Als Presserat haben wir nicht darüber zu befinden, welche Technologie eingesetzt wird."

Deutscher Journalisten-Verband fordert Kennzeichnungspflicht

Letzte Woche hatte der "Tagesspiegel" bekanntgegeben, dass der ehemalige Herausgeber und Chefredakteur des Mediums, Stephan-Andreas Casdorff, bis auf weiteres nichts mehr für das Medium schreiben darf. Er habe Meinungstexte durch eine KI verfassen lassen, teilte der "Tagesspiegel" mit. Casdorff selbst bat laut der Mitteilung um Entschuldigung. "Für die Texte habe ich KI genutzt. Das hätte ich kenntlich machen müssen und sie deswegen nicht publizieren dürfen."

Der Deutsche Journalisten-Verband hingegen fordert die Erweiterung des Pressekodex um eine Kennzeichnungspflicht. "Die aktuelle Diskussion um Künstliche Intelligenz in journalistischen Texten zeigt, dass die Glaubwürdigkeit des Journalismus auf dem Spiel steht", sagte der Bundesvorsitzende Mika Beuster in einer Mitteilung. Der DJV werde im Presserat weiter für die Zustimmung zur KI-Kennzeichnungspflicht werben./svv/DP/stk