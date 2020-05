ROUNDUP: Private Pflege-Anbieter warnen vor Lockerungen von Besuchsregeln

BERLIN (dpa-AFX) - Private Pflege-Anbieter sind besorgt über Pläne in einigen Bundesländern, die strengen Besuchsregelungen in stationären Pflegeeinrichtungen wieder zu lockern. "Altenpflegeheime dürfen nicht zum Spiel auf Leben und Tod werden", warnte der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) am Freitag in Berlin. Die alten, meist hochbetagten Bewohner seien oft multimorbid erkrankt, sehr viele seien dement. Sie gehörten daher zur Hochrisikogruppe mit Blick auf Ansteckungen und Erkrankungen mit dem oft tödlich verlaufenden Coronavirus.

"Natürlich können auch wir nur zu gut verstehen, wenn die alten Menschen in den Pflegeeinrichtungen ihre Tochter, ihren Sohn, die Enkel sehen wollen oder die Angehörigen ihre pflegebedürftigen Eltern", räumte der Vizepräsident des Verbandes, Friedhelm Fiedler, ein. Noch sei aber der Verlauf der Pandemie nicht so positiv, dass Schutz und Sicherheit einfach gelockert oder beiseite geschoben werden dürften. "Wer sich im Alter, vor allem dann, wenn etliche Vorerkrankungen vorliegen, ansteckt, spielt mit dem Leben", mahnte Fiedler.

Er wies zudem auf die Gefährdung des Personals in den Heimen hin. "Für den Arbeitgeberverband Pflege sind die wenig durchdachten Lockerungsübungen bei den Besuchsverboten oder Verboten von Ausgangsbeschränkungen, wie sie jetzt auf breiter Front, etwa in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein angekündigt wurden, verantwortungslos", kritisierte Fiedler.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte Bund und Länder auf, klare Anweisungen und Rechtssicherheit für Pflegeeinrichtungen zu geben. "Es braucht für die deutschlandweit knapp 12 000 Heime einen nachhaltigen Hygiene-Grundschutz und präzise Kriterien", forderte Stiftungs-Vorstand Eugen Brysch. Dazu gehöre unter anderem ein verbindliches Monitoring, in dem dokumentiert werde, wer wen wann betreut und wer welche Besucher empfangen habe. Auf diese Weise könnten mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden, sagte Brysch.