ROUNDUP: Produktion von Lebkuchen zurückgegangen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich weniger Lebkuchen gebacken worden als zuvor. Die Produktion des Weihnachtsgebäcks sank im Gesamtjahr 2025 auf 72.800 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das waren zehn Prozent weniger als im Jahr zuvor und der niedrigste Wert der vergangenen sieben Jahre. Gründe für den Rückgang wurden nicht mitgeteilt.

Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie führt das schwierige wirtschaftliche Umfeld an. Neben der mauen Konsumstimmung könnten auch höhere Preise eine Rolle gespielt haben. So stünden die Unternehmen seit geraumer Zeit unter Druck wegen stark gestiegener Rohstoffpreise etwa für Kakao sowie höherer Kosten für Personal, Energie und Logistik. Mit einem Marktanteil von gut einem Drittel bleibe Lebkuchen aber das wichtigste Herbstgebäck im deutschen Markt. Der Nürnberger Hersteller Schmidt hat nach Firmenangaben seinen Absatz gegen den Trend leicht steigern können.

2025 exportierte Deutschland knapp 20.000 Tonnen des Weihnachtsgebäcks, berichtete das Amt weiter. Die Importe beliefen sich auf 10.000 Tonnen. Sie stammten in erster Linie aus Polen, Italien und der Ukraine.

Die meiste Ware wird im Sommer gebacken

Hauptabnehmer der deutschen Produkte waren Österreich, Polen und Frankreich, die zusammen rund die Hälfte der deutschen Lebkuchenexporte auf sich vereinigten. 1.100 Tonnen gingen auch in die USA, 400 Tonnen nach Australien und 300 Tonnen nach Brasilien.

Auf dem heimischen Markt hat die Hauptsaison des würzigen Traditionsgebäcks gerade begonnen. Der Großteil der Ware dürfte auch im laufenden Jahr bereits gebacken sein. 2025 wurden im vierten Quartal nur noch 16.600 Tonnen Lebkuchen hergestellt. Das entspricht knapp 23 Prozent der Gesamtmenge. Die Produktionsspitze entfiel mit 26.300 Tonnen oder 36 Prozent auf das Sommerquartal von Juli bis September./ceb/DP/men