ROUNDUP/Prognosen: AfD weit vor CDU bei Sachsen-Anhalt-Wahl

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD nach den Prognosen von ARD und ZDF mit großem Abstand vorn.

Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund kommt demnach auf 44,0 bis 44,5 Prozent (2021: 20,8).

Auf Platz zwei steht die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze, die dramatische Verluste verbuchen muss und bei 18,5 Prozent liegt (37,1 Prozent). Die 18.00-Uhr-Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen der Meinungsforscher.

Die Linke kommt laut Prognosen auf 9,0 bis 9,5 Prozent (11,0 Prozent).

Die Grünen stehen bei 8,5 bis 9,0 Prozent (5,9 Prozent), die SPD bei 8,0 bis 9,0 Prozent (8,4 Prozent).

Das BSW muss mit 4,8 bis 5,0 Prozent um den Einzug in den Magdeburger Landtag bangen. Die FDP scheitert nach den Prognosen mit 2,0 bis 2,5 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde (6,4 Prozent)./sku/DP/zb