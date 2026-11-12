ROUNDUP: Putin schlägt Waffenruhe für Kostjantyniwka im Donbass vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit US-Unterhändlern im Kreml eine neue zeitlich begrenzte Waffenruhe diesmal für die umkämpfte Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk vorgeschlagen. Dort könnten wie zuletzt in der Frontstadt Oleschky im Gebiet Cherson Hunderte Menschen bei einer humanitären Aktion in Sicherheit gebracht werden, sagte Putin. Russland brauche fünf Tage Waffenruhe, um das Gebiet zu entminen, sagte er zum Auftakt des Treffens mit Steve Witkoff und Jared Kushner.

Putin erklärte, dass die Ukraine davon ausgehe, Kostjantyniwka zu kontrollieren. Er selbst sehe die Stadt in der Nähe von Kramatorsk unter russischer Kontrolle, betonte er. Hunderte Menschen könnten bei einer neuen gemeinsamen Aktion Kiews und Moskaus gerettet werden, meinte er. Dazu sollen - wie Ende Oktober in Oleschky - auch internationale Medienvertreter, darunter aus den USA, eingeladen werden, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Vorbild: Die Rettung Hunderter Menschen aus Oleschky

In Oleschky hatten die Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine und Russlands nach Vermittlung von US-First-Lady Melania Trump gemeinsam die Mission geführt. Danach stellten sie bereits in Aussicht, dass es weitere Operationen dieser Art geben könne.

Putins Vorschlag zu Kostjantyniwka stieß in Kiew aber auf Ablehnung. "Angesichts der Tatsache, dass sie in Oleschky unter dem Deckmantel einer humanitären Operation Militärtechnik mitgebracht und Truppen ausgetauscht haben, ist klar, was sie in Kostjantyniwka wollen", sagte Dmytro Lytwyn, der Sprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj. In der Donbass-Stadt gibt es nach Kiewer Darstellung immer noch Stellungen ukrainischer Soldaten.

Insgesamt zeigte sich Putin bei dem Treffen unnachgiebig. Er betonte, dass die Linien bei der Lösung des Konflikts die staatlichen Grenzen Russlands seien. Der Kremlchef hatte die ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk annektiert und 2022 zu russischem Staatsgebiet erklärt, ohne dort die Kontrolle zu haben. Das ist international nicht anerkannt. Russland fordert einen Abzug der ukrainischen Truppen aus dem Gebiet Donezk - als Voraussetzung für einen umfassenden Waffenstillstand. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen kategorisch ab.

Witkoff und Kushner wollen sich nach dem Treffen mit Putin auch mit Selenskyj in Dublin treffen./mau/DP/zb