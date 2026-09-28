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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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28.09.2026 16:31:38

ROUNDUP: Redcare erhöht dank E-Rezept-Boom Umsatzprognose

SEVENDUM (dpa-AFX) - Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) erhöht dank des Booms beim E-Rezept in Deutschland ihre Umsatzprognose. So sollen die Erlöse 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im niederländischen Sevendum mit. Das ist jeweils ein Prozentpunkt mehr als zuvor. Die Ergebnisprognose, die eine Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2,5 bis 3,0 Prozent vorsieht, wurde hingegen bestätigt.

Die Aktie kletterte in der Spitze um gut 14 Prozent nach oben. Am Nachmittag lag das Plus noch bei 12 Prozent. Die erneute Anhebung der Jahresziele dank der anhaltenden Dynamik des E-Rezepts in Deutschland falle zwar nicht groß aus, sei aber ein weiteres positives Signal, schrieb Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Dies sollte helfen, das Marktvertrauen in die Online-Apotheke wiederherzustellen.

Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sollen 2026 nun voraussichtlich 730 und 760 Millionen Euro erreichen, was einem Wachstum von 45 bis bis 51 Prozent entspricht. Zuvor hatte Redcare ein Plus von 35 bis 43 Prozent in Aussicht gestellt. Die Erlöse mit verschreibungsfreien Arzneimitteln sollen unverändert um 10 bis 12 Prozent zulegen.

Im dritten Quartal seien die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland vorläufigen Berechnungen zufolge um 56 Prozent gestiegen. Verschreibungsfreie Produkte konnten sich den Angaben zufolge nach einem schwächeren Juli im August und September spürbar erholen. Basierend auf den vorläufigen Zahlen habe die bereinigte Ebitda-Marge etwa auf dem Niveau des Vorquartals gelegen.

Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal am 29. Oktober veröffentlichen./nas/jha/he

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