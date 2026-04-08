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08.04.2026 13:32:39

ROUNDUP/Reederverband: Waffenruhe ist wichtiges Signal für Seeleute

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat die zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA als wichtiges Signal für die im Golf festsitzenden Seeleute bezeichnet. Die Lage bleibe aber angespannt, solange Details nicht vorlägen und Sicherheit nicht gewährleistet sei, sagte der Sprecher des VDR aus Hamburg auf Anfrage.

Nach Angaben des VDR sitzen seit Ausbruch des Kriegs Ende Februar mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten im Persischen Golf fest. Darunter seien mindestens 50 Schiffe deutscher Reedereien.

Auch der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez, begrüßte "im Interesse der Gesundheit und des Wohlergehens der Seeleute sowie der weltweiten Schifffahrtsindustrie" den Waffenstillstand. Er arbeite mit den zuständigen Parteien zusammen, um einen geeigneten Mechanismus zur Gewährleistung der sicheren Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus einzurichten, sagte Dominguez.

Die Einigung zwischen dem Iran und den USA sieht eine Öffnung der Straße von Hormus vor, die den Golf mit internationalen Schifffahrtsrouten verbindet. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb in einer Erklärung, der Schiffsverkehr in der für den Ölhandel wichtigen Meerenge werde wieder ermöglicht.

Reedereien prüfen Durchfahrt

Deutsche Reedereien prüfen nach Kenntnis des VDR fortlaufend, ob eine Durchfahrt der Straße von Hormus möglich sei. "Angesichts der weiterhin unklaren Lage und fehlender verlässlicher Sicherheitsgarantien ist jedoch davon auszugehen, dass mögliche Durchfahrten sehr sorgfältig abgewogen werden."

Der internationale Schifffahrtsverband Bimco mit Sitz in Dänemark riet Reedereien zunächst davon ab, die Straße von Hormus zu durchfahren, ohne sich vorab mit dem Iran und den USA abzustimmen.

Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd aus Hamburg hat nach eigenen Angaben sechs Schiffe im Persischen Golf liegen. "Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiterhin von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Sobald eine sichere Passage wieder möglich sei, sollen die Schiffe die Region verlassen.

Im Golf befinden sich derzeit auch zehn Schiffe der dänischen Containerreederei Maersk, die nach Transportmenge die weltweit zweitgrößte ist. Ein Unternehmenssprecher sagte, die Reederei prüfe die Auswirkungen der Einigung. Diese biete noch keine vollständige Sicherheit für den Seeverkehr.

Die Lübecker Massengutreederei Oldendorff Carriers teilte mit, Optionen im Einklang mit internationalen Regeln zu prüfen. Um die Crews nicht zu gefährden, könne die Reederei keine Details zu Plänen nennen.

Der Hamburger Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises unterhält eine Rumpfbesatzung auf den zwei Schiffen der Reederei, die im Golf festsitzen, wie der Unternehmenssprecher sagte. Es werde geprüft, die Schiffe aus der Region herauszuführen.

Das Kreuzfahrtunternehmen MSC Cruises aus München wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Ein Schiff der Reederei sitzt im Golf fest./lkm/DP/men

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