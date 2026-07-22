ROUNDUP: Regierung legt Start-up-Strategie vor - Schwerpunkt Rüstung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will junge, innovative Unternehmen künftig gezielt in ihrer Wachstumsphase unterstützen. Dabei steht erstmals der Bereich Sicherheit und Verteidigung im Fokus der staatlichen Förderung. Das ist der Kern der neuen "Startup- und Scaleup-Strategie" der schwarz-roten Koalition, die im Bundeskabinett verabschiedet wurde. Damit soll verhindert werden, dass erfolgreiche Gründungen bei ihrer internationalen Expansion ins Ausland abwandern, heißt es in dem Strategiepapier.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte, mit der neuen Strategie lege man das "Fundament für die nächste Generation deutscher Weltmarktführer." Sie verfolge drei Ziele: "Gründen erleichtern, Wachstum beschleunigen und Innovation in Deutschland halten." Dafür senke man bürokratische Hürden, mobilisiere mehr privates sowie öffentliches Wagniskapital und erleichtere Gründungen direkt aus der Wissenschaft heraus. Die Bundesregierung nehme zudem erstmals auch Start-ups aus dem Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in den Blick.

Nadelöhr bei der Finanzierung öffnen

Um das Nadelöhr beim Zugang zu dringend benötigtem Wachstumskapital zu weiten, plant der Bund unter anderem den Ausbau des Deutschlandfonds. Der Deutschlandfonds ist ein Förder- und Absicherungsprogramm der Bundesregierung, das durch staatlichen Garantien gezielt das Investitionsrisiko abfedert, um bis zu 130 Milliarden Euro an privatem Kapital für Zukunfts- und Infrastrukturprojekte in Deutschland zu mobilisieren. Laut dem Strategiepapier sollen Wagniskapital-Investitionen auch in der Altersvorsorge eine größere Rolle spielen. Außerdem soll Stiftungen erleichtert werden, verstärkt in Start-ups zu investieren.

Bei der Start-up-Förderung beabsichtigt die Bundesregierung zudem Bürokratie abzubauen. Das Projekt "Schneller Gründen" soll Verwaltungsprozesse durchgängig digitalisieren. Auf europäischer Ebene soll eine einheitliche Rechtsform für die Unternehmen dafür sorgen, dass grenzüberschreitende Aktivitäten spürbar erleichtert werden.

Studie: Finanzierungsrunden für Start-ups sinken

Dass dieser politische Handlungsbedarf dringend geboten ist, untermauert das aktuelle Start-up-Barometer der Beratungsgesellschaft EY. Zwar verzeichnet der hiesige Markt im ersten Halbjahr 2026 mit rund 5,3 Milliarden Euro an eingesammeltem Risikokapital einen Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, jedoch sank die Anzahl der Finanzierungsrunden parallel um elf Prozent.

Da Investoren ihr Geld zunehmend in vermeintlich sichere Wetten und wenige Mega-Deals mit einem Volumen von über 50 Millionen Euro stecken, haben junge und kleine Start-ups im harten Wettbewerb um das Kapital derzeit oft das Nachsehen. Genau hier setzt die Strategie der Regierung an, um das Fundament der Gründerszene in der Breite zu stärken und den Kapitalzugang entlang aller Wachstumsphasen robuster aufzustellen.

Zustimmung aus der Wirtschaft

Die neue Strategie der Bundesregierung wurde vom Startup-Verband begrüßt. Entscheidend sei aber jetzt, was daraus folge. "Aus dem Papier muss schnell Realität werden. Denn angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage und hohen Jobverlusten in der klassischen Industrie müssen wir uns viel stärker für Neues öffnen", sagte Helmut Schönenberger, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbandes.

Auch in der traditionellen Industrie stießen die Pläne der Bundesregierung auf Zustimmung. Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), sagte, die Zusammenarbeit zwischen dem automobilen Mittelstand und Start-ups sei ein zentraler Erfolgsfaktor für die Transformation der Branche. Während Start-ups als schnelle Innovationstreiber - etwa bei der Software - agierten, bringe der Mittelstand industrielle Skalierungskraft ein. "Es ist deshalb gut, dass die Start-up-Strategie auch auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Mittelstand zählt."/chd/DP/jha