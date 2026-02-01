01.02.2026 17:12:38

ROUNDUP/Reiche zu Gasspeichern: 'Sorgen sind nicht angebracht'

RIAD (dpa-AFX) - Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind die relativ niedrigen Füllstände in deutschen Gasspeichern kein Grund zur Beunruhigung. Man beobachte die Lage täglich, sagte die CDU-Politikerin am Rande einer Saudi-Arabien-Reise. "Sorgen sind nicht angebracht."

Die Versorgung sei abgesichert durch Möglichkeiten zum Import von Flüssiggas, sagte Reiche. Sie sei überzeugt, dass das Land gut durch den Winter komme.

In den deutschen Gasspeichern ist momentan deutlich weniger Erdgas als in den Vorjahren. Der Füllstand lag Ende Januar nur noch bei 35 Prozent.

Der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michael Kellner, widersprach Reiche. "Die Bundesregierung hat schlecht vorgesorgt, obwohl die kritische Lage schon lange von vielen Seiten vorhergesagt wurde", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Füllstände fallen rapide, die Preise steigen und die Situation kann schnell akut für die Menschen in Deutschland werden." Es sei nötig, Gas zu sparen./hrz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:20 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
16:16 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen