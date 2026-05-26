26.05.2026 17:04:38

ROUNDUP/Rekordtemperaturen in Großbritannien: Wärmster Tag im Mai

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. Am Nachmittag wurden in London und am Londoner Flughafen Heathrow 35 Grad Celsius gemessen - nach dem Rekord am Montag eine erneute Höchstmarke für den Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Bereits in der Nacht zu Dienstag war es so warm wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Im Londoner Vorort Kenley fiel die Temperatur nicht unter 21,3 Grad Celsius.

"Heute ist der heißeste Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. In Heathrow und Kew Gardens wurden vorläufig 35,0 Grad Celsius gemessen", schrieb der Wetterdienst Met Office auf der Plattform X.

Am Montag waren tagsüber in gleich mehreren Orten Rekordwerte für diese Zeit des Jahres jenseits der 30-Grad-Marke gemessen worden. Am wärmsten war es im Südwesten Londons (34,8 Grad Celsius), wie der Wetterdienst mitteilte. Dienstagabend steigt die Gewittergefahr. Der vorherige Rekord für den Mai - 32,8 Grad Celsius - war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.

Für die Briten kamen die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen zum perfekten Zeitpunkt: Tausende Menschen nutzten das lange Wochenende zum sogenannten "Spring bank holiday" für Ausflüge. Bilder und Videos zeigen unter anderem überfüllte Strände am Ärmelkanal im südenglischen Bournemouth - aber auch volle Autobahnen./mj/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen