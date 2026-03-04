|
04.03.2026 21:56:38
ROUNDUP/Reparaturen beendet: Bahnstrecke Leipzig-Erfurt wieder frei
SCHKOPAU (dpa-AFX) - Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt sind die Reparaturen nach einem Kabeldiebstahl beendet. Die Züge fahren wieder planmäßig, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend mitteilte.
Auf der Strecke war es in Sachsen-Anhalt zu Einschränkungen im Regional- und vor allem Fernverkehr gekommen. ICE und IC wurden vor allem über Naumburg umgeleitet, was zu Verspätungen führte. Vereinzelt mussten auch Züge der "Sprinter"-Linien 15 und 29 ausfallen.
Die Signalstörung gab es nach Angaben der Bahn an den Standorten Dörstewitz in der Gemeinde Schkopau im Saalekreis sowie im Ortsteil Saubach von Finneland im Burgenlandkreis./elb/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.