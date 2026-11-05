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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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05.11.2026 12:32:38

ROUNDUP: Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu - Aktie sackt ab

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller RENK hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. So schwollen die Bestellungen um fast 45 Prozent auf 469 Millionen Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 7,6 Milliarden Euro. Angesichts einer Gewinnwarnung bei Rheinmetall gab die Renk-Aktie trotzdem um fast sieben Prozent nach. JPMorgan-Analyst David Perry sprach davon, dass der Kursrutsch von Rheinmetall auf andere Werte im Sektor abstrahle.

Die Quartalszahlen von Renk wurden von Fachleuten dagegen recht positiv aufgenommen. Aus Sicht von Jefferies-Expertin Chloe Lemarie hätten die Resultate weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Umsatz stieg im Quartal um gut 12 Prozent auf 345 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um mehr als 17 Prozent auf 61 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten auf 55,1 Millionen Euro und betrug damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Unternehmensschef Alexander Sagel bestätigte außerdem die bereits Ende Oktober wegen des Verkaufs des Gleitlagergeschäfts angepasste Jahresprognose. Renk rechnet im laufenden Jahr weiterhin mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro im fortgeführten Geschäft sowie einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 240 bis 255 Millionen Euro. Durch den Spartenverkauf kommt Renk beim geplanten Umbau in einen reinen Rüstungskonzern voran. Bis 2030 sollen 90 Prozent des Umsatzes aus dem Rüstungsgeschäft kommen.

Im Rüstungsbereich baut Renk die Kapazitäten aus und setzt auch auf Zukäufe. Die bereits im Juli angekündigte Übernahme von David Brown Defence sei zum 2. November vollzogen worden, hieß es weiter. Der britische Hersteller soll das Marinegeschäft von Renk stärken, das kleinere der verbleibenden beiden Segmente des Konzerns. Klarer Wachstumsmotor blieb auch im dritten Quartal die größere Sparte Vehicle Mobility Solutions, die unter anderem von einer Auftragserweiterung von KNDS Deutschland für Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und dessen Fahrzeugfamilie profitierte./niw/men/jha/

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