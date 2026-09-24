24.09.2026 06:34:38

ROUNDUP: Russland beschießt Kiew mit ballistischen Raketen

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht von Russland erneut mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Nach Auslösen des Luftalarms waren in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, eine Person sei ums Leben gekommen, zwei weitere seien verletzt worden. Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.

In einem Stadtbezirk sei ein Haus beschädigt worden, möglicherweise seien dort Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, schrieb Klitschko auf der Plattform Telegram weiter. Örtliche Medien berichteten von mehreren Bränden im Stadtgebiet.

Der Angriff nach 1.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew 2 Menschen getötet und 45 verletzt worden.

Russland überzieht das Nachbarland seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem brutalen Angriffskrieg. Die Ukraine wehrt sich mit Hilfe westlicher Unterstützung./fko/DP/zb

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