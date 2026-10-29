29.10.2026 23:35:38

ROUNDUP: Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Ein Mensch sei getötet worden, teilte die Militärverwaltung der Millionenstadt bei Telegram mit. Zudem gab es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einen Einschlag im östlichen Stadtbezirk Darnyzja in einem Lagergebäude, wodurch ein Brand ausgelöst wurde. Kurz zuvor waren etwas mehr als ein halbes Dutzend Explosionen im Stadtgebiet zu hören.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstagabend bereits vor russischen Vorbereitungen für einen weiteren Raketenangriff gewarnt. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/zb

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