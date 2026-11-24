BERLIN (dpa-AFX) - Europas größter Billigflieger Ryanair stellt ein riesiges Wachstumsprogramm für den Luftverkehrsstandort Deutschland in Aussicht - allerdings nur unter der Bedingung, dass die Bundesregierung unter anderem die Luftverkehrsteuer komplett abschafft. Der Plan umfasst nach Angaben der irischen Fluggesellschaft ein Volumen von 3,6 Milliarden US-Dollar (ca. 3,3 Mrd. Euro) und sieht unter anderem vor, das Passagieraufkommen in Deutschland von 17 auf 34 Millionen Passagiere im Jahr zu verdoppeln.

"Deutschland ist der am schlechtesten erholte Luftverkehrsmarkt in Europa nach der Covid-Pandemie, weil es den Luftverkehr mit astronomisch hohen Steuern sowie Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren hoffnungslos wettbewerbsunfähig gemacht hat", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary in Berlin. Man biete Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung "eine einmalige Gelegenheit, Deutschlands zusammenbrechenden Luftverkehrsmarkt wieder auf Wachstumskurs zu bringen und der wachstumsschwachen deutschen Wirtschaft einen Schub zu versetzen", teilte das Unternehmen mit.

Regierung müsse "astronomisch hohen Zugangskosten" senken

Durch die Abschaffung der Luftverkehrsteuer könne Deutschland die nächste Wachstumsphase von Ryanair ermöglichen. Diese würde den Angaben zufolge unter anderem die Stationierung von 36 neuen Flugzeugen des Typs B737 in Deutschland, neue Basen in Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart, 250 neue Strecken sowie bis 2032 mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze in Deutschland bedeuten. Am Hauptstadtflughafen BER würde Ryanair die gerade erst geschlossene Basis wieder öffnen, wie O'Leary sagte. Voraussetzung sei, dass die Regierung auch "die astronomisch hohen Zugangskosten in Deutschland (Flughafengebühren, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren) senkt", hieß es.

Ryanair kritisiert schon lange zu hohe Luftverkehrsteuern und andere Standortkosten in Deutschland. Damit begründete das irische Unternehmen einen deutlichen Schrumpfkurs in Deutschland. So strich Ryanair das Angebot am Hauptstadtflughafen BER, aber auch an anderen deutschen Flughäfen zum Winterflugplan deutlich zusammen. Die Hauptstadt wird zwar weiter von Ryanair angeflogen, verlor aber rund die Hälfte des bisherigen Angebots.

O'Leary sagte nun, das Angebot in Deutschland nicht weiter einschränken zu wollen.

Merz über mögliche Entlastungen: "Der zweite Teil muss folgen"

Mitte des Jahres hatte der Bund die Luftverkehrsteuer zwar gesenkt, die gesamte Branche fordert aber deutlich weitreichendere Schritte. Kanzler Merz ließ erst kürzlich erkennen, dass er nach der Senkung der Ticketsteuer weitere Entlastungsschritte befürwortet. Zum 1. Juli habe die Koalition eine vorherige Erhöhung der Steuer wieder zurückgenommen. "Der zweite Teil muss folgen, da bin ich bei Ihnen", sagte er bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Berlin zu einer Fragestellerin, die für eine Abschaffung der Steuer geworben hatte.

Man tue sich mit dieser Belastung keinen Gefallen, denn der Luftverkehr weiche auf Standorte außerhalb Deutschlands aus, sagte Merz. "Dann fallen dort die Gebühren an und dort die Passagiere und dort die Umsätze. Ich möchte, dass wir das wieder korrigiert bekommen."

O'Leary sagte nun: "Bundeskanzler Merz hat recht, wenn er sagt, dass Deutschland sich mit dieser schädlichen Luftverkehrsteuer selbst schadet, weil Verkehr aus Deutschland in Länder wie die Slowakei, Schweden, Italien und Polen verlagert wird, die die Luftverkehrsteuer abgeschafft und Zugangskosten gesenkt haben. Warum übernimmt er nicht dieses Erfolgsrezept?" Merz müsse die Luftverkehrsteuer zum 1. Januar 2027 abschaffen.

Er sei sich sicher, dass Deutschland diesen Schritt in den kommenden Jahren gehen werde. Dann werde die Bundesrepublik der am schnellsten wachsende Luftverkehrsmarkt in Europa./wim/DP/stk