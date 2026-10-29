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29.10.2026 11:15:38

ROUNDUP: Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut - Aktie gefragt

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach teils deutlichen Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Dazu beitragen soll auch die jüngst vollständig übernommene HKM. Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen von besser als zuletzt erwarteten Ergebnissen der Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Handel. Und auch die Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis trägt weiter stark zu der Gewinnverbesserung bei.

Am Markt kamen die Aussagen gut an. Mit einem Kursplus von rund neun Prozent führte die Aktie am Donnerstagvormittag die Gewinnerliste im MDAX an. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn vom Analysehaus Jefferies. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre der Rest. Aurubis profitiert derzeit von den hohen Preisen für Kupfer.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) taxiert der Vorstand des Konzerns 2026 nun auf 800 bis 875 Millionen Euro statt bisher 725 bis 825 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Salzgitter mitteilte. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag führt das Management weiter auf die Konsolidierung des Zukaufs HKM zurück. Auch beim Ergebnis vor Steuern wurde der Konkurrent von thyssenkrupp zuversichtlicher. Beim Umsatz visiert der Stahlkocher weiter rund 10 Milliarden Euro an. Salzgitter hatte erst im Sommer seine Erwartungen erhöht.

Der Außenumsatz legte in den ersten neun Monaten von 6,9 auf 7,3 Milliarden Euro zu, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen weiter hieß. Das Ebitda stieg viel kräftiger von 224 auf 659 Millionen Euro. In den Ergebnissen sei auch ein deutlich gestiegener Beitrag der Beteiligung Aurubis enthalten. Der Kupferkonzern trug 252 Millionen Euro in der Rechnungslegungsmethode "at-equity" bei, ein Jahr zuvor waren es nur 83,5 Millionen Euro gewesen.

Zahlen und Ausblick sind dabei um Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung einer Umtauschanleihe stehen, bereinigt.

Details will Salzgitter am 12. November veröffentlichen./nas/jha/mis/stk

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