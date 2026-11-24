PARIS (dpa-AFX) - Der französische Pharmahersteller Sanofi greift für den Ausbau seines Geschäfts mit Medikamenten gegen Atemwegserkrankungen und seltenen Krankheiten tief in die Tasche. Für 41 Milliarden US-Dollar (37,6 Mrd Euro) will der Konzern das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Je Insmed-Aktie würden 175 Dollar in bar geboten, teilte Sanofi am Dienstag in Paris mit. Damit stemmen die Franzosen eine der größten Übernahmen in ihrer Geschichte. Es ist zugleich ein großer Wurf für die neue Chefin Belén Garijo, die Ende April von Merck zu Sanofi wechselte.

Sanofi finanziere die Übernahme mit eigenen liquiden Mittel und aufgenommenen Krediten, hieß es weiter. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und der Behörden für das erste Halbjahr 2027 erwartet. Ab Ende 2028 soll sich die Übernahme dann positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) auswirken. Die Prognose für das laufende Jahr sei von dem Deal nicht betroffen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot von Sanofi für deutliche Kursgewinne bei Insmed gesorgt. Nachdem Bloomberg am 19. November über entsprechende Überlegungen des französischen Pharmakonzerns berichtet hatte, legten die Aktien des US-Unternehmens um bis zu ein Viertel zu. Seit Ende Oktober kletterte der Kurs um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar. Nach Verkündung des Deals zog der Insmed-Kurs im vorbörslichen Handel am Dienstag weiter deutlich an. Die im EuroStoxx 50 notierten Sanofi-Papiere verteuerten sich zuletzt um mehr als 5 Prozent.

"Diese Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unseren Wachstumskurs mittel- und langfristig deutlich zu beschleunigen und unsere Pipeline in der mittleren und frühen Entwicklungsphase weiter zu stärken", sagte Sanofi-Chefin Garijo. Insmed ergänze die bereits erfolgreiche Präsenz des Konzerns im Bereich Atemwegserkrankungen und seltener Krankheiten, erläuterte sie auf einer Pressekonferenz am Morgen. Gemeinsam wolle man weltweit mehr Patienten erreichen und die eigene Führungsposition bei Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf ausbauen.

Das US-Unternehmen bringt zwei bereits vermarktete Medikamente in den Deal ein: Brinsupri zur Behandlung der nicht durch Mukoviszidose verursachten Bronchiektasie (NCFB), einer chronischen Lungenerkrankung mit dauerhaft erweiterten Atemwegen, sowie Arikayce gegen bestimmte bakterielle Lungeninfektionen. Hinzu kommt mit Treprostinilpalmitil zur Inhalation (TPIP) ein Wirkstoffkandidat in der zulassungsrelevanten Phase-III-Entwicklung, der laut Sanofi Potenzial bei mehreren seltenen Atemwegserkrankungen hat.

Mit Brinsupri wurde seit dem US-Markteintritt im August 2025 bis Ende September 2026 bereits ein Umsatz von 1,09 Milliarden Dollar erzielt. Mit Arikayce setzte der Konzern 2025 rund 434 Millionen Dollar um, für dieses Jahr rechnete Insmed zuletzt mit bis zu 470 Millionen Dollar.

In der Telefonkonferenz ergänzte Sanofi-Finanzchef Francois-Xavier Roger, Sanofi habe weiterhin Spielraum für kleinere Transaktionen in einem frühen Entwicklungsstadium, um sein Portfolio an experimentellen Medikamenten weiter auszubauen.

Sanofi steht unter Druck, neue Kassenschlager zu finden. Denn der Konzern ist stark abhängig von seinem Haut- und Atemwegsmittel Dupixent, das ab den frühen 2030er-Jahren seinen Patentschutz verlieren wird. Garijo hatte deshalb früh nach ihrem Amtsantritt deutlich gemacht, dass sie sich auf solche Deals fokussieren will, die Sanofi mindestens zum Teil vor den Folgen des Verlusts der Exklusivität bei Dupixent schützen.

Zugleich hatte sie in der Pipeline aufgeräumt, um nur jenen Medikamenten mit echten Erfolgschancen mehr Gewicht zu geben. Auch an die Partnerschaft mit dem US-Konzern Regeneron Pharmaceuticals, aus der auch Dupixent hervorgegangen ist, hat Garijo bereits angeknüpft: Gemeinsam wollen die beiden Konzerne vier neue Antikörper-Medikamente gegen Immunkrankheiten entwickeln.

Jefferies-Analyst Michael Leuchten bezeichnete den Insmed-Kauf daher als einen "strategisch sinnvollen Schritt", der Sanofi mehr Stabilität angesichts des bevorstehenden Patentablaufs von Dupixent verschaffen dürfte und dem Unternehmen damit Zeit gebe, seine Medikamentenpipeline wieder aufzufüllen. Zudem sieht Leuchten potenziellen Rückenwind durch die Allianz mit Regeneron.

Der Insmed-Kauf ist der größte Zukauf für Sanofi seit der Übernahme des Pharmakonzerns Aventis im Jahr 2004 für knapp 53 Milliarden Euro. Auch in den Folgejahren kauften die Franzosen milliardenschwer weiter zu. So baute Sanofi etwa mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Genzyme im Jahr 2011 für rund 20,1 Milliarden Dollar seine Position bei seltenen Erkrankungen aus. 2018 folgte der Kauf des auf Blutkrankheiten spezialisierten Unternehmens Bioverativ für rund 11,6 Milliarden Dollar. Ebenfalls 2018 übernahm Sanofi den belgischen Biotechkonzern Ablynx für rund 3,9 Milliarden Euro./tav/lew/stk