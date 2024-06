ROUNDUP: Schiffsverkehr in Dardanellen wegen Waldbrandes unterbrochen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die türkische Meerenge Dardanellen ist wegen eines Waldbrandes vorübergehend für Schiffe geschlossen worden. Der Verkehr sei in Nord-Süd-Richtung unterbrochen worden, teilte die türkische Küstenwache am Dienstag auf der Plattform X mit. Erst am Abend wurde die Sperre wieder aufgehoben.

Das Feuer sei auf der Halbinsel Gelibolu in der Nähe von Kumköy aus bisher unbekanntem Grund auf Ackerland ausgebrochen, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Brand habe sich schnell auf den umliegenden Wald ausgebreitet. Ein Dorf sei vorsorglich evakuiert worden, so das Gouverneursamt der Provinz Canakkale.

Menschen in der Gegend wurden aufgerufen, wachsam zu sein, da durch starken Wind das Risiko einer Ausbreitung des Feuers bestehe./apo/DP/ngu