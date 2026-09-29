SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|
29.09.2026 15:47:38
ROUNDUP: Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer
MAINZ (dpa-AFX) - Nach nicht einmal zwei Jahren hört der Vorstandsvorsitzende des Spezialglasherstellers Schott, Torsten Derr, auf. Der 56-Jährige scheide zum 31. Oktober aus dem Vorstand aus, teilte das Unternehmen in Mainz mit. Die Entscheidung sei einvernehmlich aus persönlichen und familiären Gründen erfolgt. Derr war Anfang 2025 zu Schott gekommen, davor war er auf der anderen Rhein-Seite in Wiesbaden Chef von SGL Carbon (SGL Carbon SE) gewesen.
Nachfolger Derrs wird zum 1. November Stefan Brandl. Der 58-Jährige steht seit 2021 an der Spitze des Autozulieferers Dräxlmaier und sitzt im Aufsichtsrat von Schott. Mit der Berufung Brandls verbinde Schott Unternehmenskenntnis mit Erfahrung in der Führung international tätiger Unternehmen, teilte das Unternehmen weiter mit.
Schott beschäftigt rund 17.400 Menschen in mehr als 30 Ländern. Die Palette der Produkte reicht von Gläsern für Haushaltsgeräte, etwa Kochfelder, bis hin zu speziellem Glas für Datenbrillen oder Produkten für die Halbleiterindustrie./chs/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
15:47
|ROUNDUP: Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer (dpa-AFX)
|
14:10
|KORREKTUR: Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer (dpa-AFX)
|
13:06
|Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer (dpa-AFX)
|
06.08.26
|EQS-News: SGL Carbon: Still on track to meet its 2026 annual targets (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: SGL Carbon: Weiter auf Kurs Jahresziele 2026 zu erreichen (EQS Group)
|
03.08.26
|SGL Carbon and X-energy announce capacity expansion for Nuclear-Grade Graphite (EQS Group)
|
03.08.26
|SGL Carbon und X-energy geben Kapazitätsausbau für Graphit in Nuklearqualität bekannt (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)