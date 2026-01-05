05.01.2026 18:02:38

ROUNDUP: Schweiz friert mögliche Maduro-Gelder ein

BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz hat mutmaßliche Vermögenswerte des entmachteten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eingefroren. Es soll verhindert werden, dass sie aus der Schweiz abfließen, wie die Regierung in Bern mitteilte.

Die präventive Sperre betreffe nicht nur den von den Vereinigten Staaten festgesetzten Maduro, sondern auch dessen Umfeld, hieß es. Insgesamt geht es laut dem Außenamt in Bern um 37 Personen. Aktuelle Mitglieder der amtierenden venezolanischen Regierung seien hingegen nicht betroffen.

Vorerst keine Informationen zu Schweizer Konten

Finanzinstitutionen und Personen, die in der Schweiz solches Vermögen verwalten oder davon wissen, müssten es nun sofort sperren und die Geldwäsche-Meldestelle darüber informieren, teilte das Außenamt der Deutschen Presse-Agentur mit. Es gab vorerst aus Bern keine Informationen, ob und wie viel Geld von Maduro oder dessen Umfeld in der Schweiz liegt.

Sollte sich in Rechtsverfahren herausstellen, dass die Gelder illegaler Herkunft sind, will die Schweiz sie der Bevölkerung Venezuelas zugutekommen lassen, wie die Regierung ankündigte./al/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
