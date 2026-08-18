18.08.2026 11:30:39

ROUNDUP: Schwertransporter mit Baukran umgekippt - NRW-Autobahn dicht

KAMEN/BERGKAMEN (dpa-AFX) - Wegen eines umgekippten Schwertransporters auf der A2 bei Kamen nahe Dortmund müssen sich Autofahrer auf eine stundenlange Sperrung in beide Fahrtrichtungen einstellen. Die Polizei geht aktuell von einer Vollsperrung der Strecke zwischen Kamen/Bergkamen und Lünen-Süd in beide Richtungen bis zum späten Abend aus, wie ein Sprecher sagte.

In der Nacht gegen 0.45 Uhr hatte der Fahrer eines Schwertransporters wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Transporter kippte um. Er hatte einen großen Kran geladen, der bei dem Unfall über die Mittelschutzplanke stürzte. Der Fahrer sowie sein 14-jähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Warum die Sperrung so lange dauert

Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauern an. Da bei dem Unfall auch Kraftstoff ausgelaufen war, musste zunächst die Fahrbahn gereinigt werden. So sollen Umweltschäden verhindert werden, erklärte ein Polizeisprecher. Auch Teile der Grünstreifen müssten dafür ausgebaggert werden.

Einer ersten Schätzung zufolge dauere es bis in die Mittagsstunden, um dann den Kran von der Fahrbahn zu bergen. Dafür sei ein Spezialunternehmen vor Ort. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten könnten sich aber noch bis in den späten Abend hinein hinziehen. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, die Unfallstelle großräumig zu umfahren./psf/DP/mis

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