ROUNDUP: Scout24 bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie sackt ab

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Martin Mildner werde zum 1. März den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch. Die Anleger reagierten verunsichert, die Aktie verlor als Schlusslicht im Leitindex DAX am Nachmittag fünf Prozent.

Das Papier setzte damit seine schwache Entwicklung der vergangenen Monate fort. Der zwischenzeitliche Kurshöhenflug im Sommer 2025 ist wieder aufgezehrt. Mit rund 82 Euro ist die Aktie inzwischen unter dem Niveau vom Vorjahresbeginn angekommen - dabei war sie im Juli bis auf fast 123 Euro geklettert.

Das Ausscheiden von Schmelzer erfolgte laut dem Börsenportal "The Market" ohne etwaige Zwistigkeiten. Der Aufsichtsrat habe bereits seit Frühjahr 2025 nach einem Nachfolger gesucht. Schmelzer habe seinen 2026 endenden Vertrag einvernehmlich aufgelöst, weil er Aussicht auf eine "spannende neue Aufgabe" habe, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der zur Schweizer "NZZ"-Mediengruppe gehörenden Finanzportal.

Citigroup-Analystin Doyinsola Sanyaolu sah in dem plötzlichen Ausscheiden dennoch eine Belastung für die Aktie. Der seit sechs Jahren für Scout24 tätige Schmelzer sei maßgeblich an der Unternehmensstrategie beteiligt gewesen, über das Kernmodell mit Immobilienanzeigen hinaus zu einem digitalen Ökosystem zu expandieren, schrieb sie.

Da aber auch Vorstandschef Ralf Weitz diesbezüglich eine wesentliche Rolle innegehabt habe, erwartet Sanyaolu keinen Strategiewechsel. Allerdings dürfte der Markt auf baldige Aussagen über die nächste Strategiephase warten, da die entsprechenden Ziele auf dem Kapitalmarkttag 2024 bis zum Jahr 2026 festgelegt worden seien./err/ck/men/jha/