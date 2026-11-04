ROUNDUP: Scout24 erhöht Umsatzprognose und bestätigt Margenziel - Aktie steigt

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 wird dank eines starken Wachstums in allen Bereichen sowie Zukäufen beim Blick auf den Umsatz in diesem Jahr etwas optimistischer. Außerdem bestätigte das Unternehmen rund um Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam seine Margen-Prognose in diesem Jahr. Für die im DAX notierte Scout24-Aktie ging es daraufhin am Mittwoch aufwärts.

Im frühen Handel stieg ihr Kurs um 1,1 Prozent auf 86,50 Euro. Damit setzte die Aktie ihre jüngste Erholung fort und erreichte wieder eine leicht positive Jahresbilanz. Scout24 habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, lobte Jefferies-Analyst Giles Thorne. Dabei seien der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis etwas besser ausgefallen als erwartet.

Im dritten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 198 Millionen Euro zu, wie Scout24 zur Wochenmitte in Berlin und München mitteilte. Bereinigt um die Effekte aus der Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia habe das Plus bei zehn Prozent gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16 Prozent auf knapp 121 Millionen Euro zu. Da der Umsatz stärker stieg als das operative Ergebnis, sank die entsprechende Marge um zwei Prozentpunkte auf 60,9 Prozent.

Beim Umsatz erwartet Scout24-Chef Ralf Weitz im laufenden Jahr nun einen Anstieg von circa 18 Prozent. Bislang hatte seine Prognose bei plus 16 bis 18 Prozent gelegen. Bei der Marge, gemessen am bereinigten operativen Ergebnis, erwartet er weiterhin einen Wert von bis zu 61 Prozent. Bereinigt um die Effekte aus den Zukäufen in Spanien soll der Wert bei bis zu 64 Prozent liegen. 2025 hatte Scout24 den Umsatz um 15 Prozent auf 650 Millionen Euro gesteigert. Die operative Marge betrug 62,5 Prozent.

Weitz zeigte sich laut Mitteilung zuversichtlich, die Wachstumsdynamik auch 2027 fortführen zu können. Im dritten Quartal habe Scout24 die gute finanzielle Entwicklung fortgesetzt und die Kundenbasis weiter ausgebaut. Der Dax-Konzern profitierte vorwiegend von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional-Segment, aber auch im Private-Segment verbuchte das Unternehmen Zuwächse. Dabei setzt Scout24 verstärkt auf den Einsatz von KI-Assistenten./zb/niw/stk