BERLIN (dpa-AFX) - Sex gegen Geld soll nach Empfehlung einer Expertenkommission künftig nur noch bei offiziell registrierten Prostituierten legal sein. Ein Verstoß gegen diese Regel wäre dann für Freier eine Straftat. Zudem soll nach Vorschlag der Experten Prostitution erst ab einem Alter von 21 Jahren erlaubt sein. Straßenprostitution und die Vermittlung über Online-Plattformen sollen streng reguliert werden. Ziel ist, Prostituierte besser vor Zwang, Gewalt und Ausbeutung zu schützen.

Frauenministerin Karin Prien (CDU) hatte die Expertenkommission voriges Jahr mit diesem Auftrag berufen, um eine Lösung für das sehr umstrittene Thema zu finden. In der Union gibt es Stimmen für ein komplettes "Sexkaufverbot". Das geht den zwölf Expertinnen und Experten aber zu weit, wie sie in Berlin mitteilten. Sie einigten sich letztlich auf 51 Einzelmaßnahmen. Worauf sich die schwarz-rote Koalition verständigen kann, ist offen.

Prien sieht Paradigmenwechsel

"Wir werden jetzt mit diesen Vorschlägen in die Diskussion gehen", sagte Prien bei der Vorstellung der Ergebnisse. Diese wiesen in die richtige Richtung und liefen auf einen "Paradigmenwechsel" hinaus: Prostitution wäre künftig verboten, sofern die Voraussetzungen nicht eingehalten würden. Kunden von Prostituierten würden mit der "Freierstrafbarkeit" stärker in die Verantwortung gezogen und gegebenenfalls bestraft. Menschenunwürdige Umstände der Prostitution müssten bekämpft werden, ebenso wie Menschenhandel und Ausbeutung, sagte die CDU-Politikerin.

Die Neuregelungen würden auf das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 aufbauen. Schon jetzt gilt, dass Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sich bei den Behörden anmelden müssen. Dabei sollen sie auch Beratung zu Risiken und einen Gesundheitscheck bekommen. Doch haben sich nach Daten des Statistischen Bundesamts nur etwa 32.500 Frauen und Männer registrieren lassen - während Schätzungen zufolge etwa 200.000 dem Gewerbe nachgehen.

Mehr Prostituierte sollen sich anmelden

Um möglichst alle zu einer Anmeldung zu bewegen - und damit eine staatliche Kontrolle durchzusetzen - setzt die Kommission an zwei Stellen an: Das Anmeldeverfahren soll "deutlich niedrigschwelliger und gebührenfrei zugänglich sowie mit hohen Datenschutzanforderungen versehen sein", wie es in einer Zusammenfassung der Ergebnisse heißt. Dafür bräuchte es auch einen Ausbau der Beratungsangebote, was Geld kosten würde.

Andererseits sollen Freier mit der angedrohten Strafbarkeit bewegt werden, nur noch Dienste von angemeldeten Prostituierten in Anspruch zu nehmen. Die Strafbarkeit beträfe nur die Kunden. Dagegen sollen Prostituierte bei Verstößen gegen die Anmeldepflicht oder gegen Sperrgebiete "komplett sanktionsfrei" bleiben, wie es in den Empfehlungen der Kommission heißt.

Darin enthalten ist auch ein Schutzkonzept für schwangere Prostituierte: Sie sollen wie Angestellte sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt nicht mehr arbeiten. Der Schutz "vulnerabler" Personen sei zentral, sagte der Kommissionsvorsitzende Tillmann Bartsch. Die Kommission regt auch an, Kontrollbefugnisse der Polizei in allen Ländern auszuweiten. Dafür bräuchten Polizei und Staatsanwaltschaften mehr Ressourcen, sagte Bartsch.

König: Vorschläge weit hinter notwendigen Konsequenzen

Ob die vorgeschlagene Regulierung der Union reicht, ist fraglich. Die familienpolitische Sprecherin Anne König (CDU) sagte, die Vorschläge "bleiben weit hinter den notwendigen Konsequenzen zurück". Sie bezog dies sowohl auf das vorgeschlagene Mindestalter von 21 Jahren als auch auf den Schutz von Schwangeren.

"Vor allem aber bleibt die entscheidende gesetzliche Botschaft unangetastet: Es soll demnach in Deutschland weiterhin erlaubt sein, Frauen gegen Geld sexuell zu benutzen", kritisierte König. "Ein echter Neuanfang muss klarstellen: Weibliche Körper sind unverkäuflich." Sie kündigte einen Gruppenantrag im Bundestag zur Umsetzung des sogenannten Nordischen Modells an.

"Puff Europas"

Gemeint sind Regelungen wie in Schweden und anderen Ländern nach dem Prinzip: Der Verkauf sexueller Dienstleistungen bleibt legal, der Kauf ist jedoch verboten. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte vor einem Jahr gesagt: "Wir müssen die Prostitution und den Sexkauf hierzulande endlich auch verbieten." Deutschland sei der "Puff Europas".

Nach einem Bericht von "Bild" soll auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Sexkaufverbot unterstützen, CSU-Chef Markus Söder hingegen nicht. Auch in der SPD gibt es Befürworter und Gegner des Modells. Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Koalition bleibt bei dem Punkt vage.

Prostituierte wehren sich

Interessenvertreterinnen von Prostituierten gehen die Vorschläge der Kommission zu weit. Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen wandte sich sowohl gegen ein Mindestalter als auch gegen Überlegungen, dass Kunden sich den sogenannten Hurenausweis vorlegen lassen sollen. Grund der fehlenden Anmeldungen sei die Sorge vor Stigmatisierung und Datenweitergabe. Würde eine Kontrolle durch Freier vorgeschrieben, hätten unangemeldete Prostituierte Schwierigkeiten, Kunden zu bekommen.

Der Frankfurter Verein Dona Carmen monierte: "Die Empfehlungen der Kommission stehen für den politischen Willen zur maximalen Verdrängung von Sexarbeit ins gesellschaftliche Abseits."/vsr/DP/mis