SFC Energy Aktie

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WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

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14.08.2026 11:04:38

ROUNDUP: SFC Energy engt Zielwerte für 2026 ein - Ukraine-Großauftrag gibt Schub

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der weiterhin hohen Nachfrage und der guten Auftragslage können wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreite präzisieren", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Freitag laut Mitteilung. Einige Analysten waren zumindest beim Umsatz allerdings von noch höheren Werten ausgegangen. Die bereits in diesem Jahr von Kursgewinnen verwöhnten SFC-Anleger waren dennoch zufrieden.

Die im SDAX notierte SFC-Aktie legte am Vormittag knapp 1 Prozent zu. Der seit Ende Juli anhaltende Aufwärtstrend geht damit weiter. Zuvor hatte die Aktie im Mai und Juni einige Auf und Abs verkraften müssen. Da sie aber vor allem in den ersten Monaten des Jahres fleißig aufwärts geklettert war, steht momentan seit dem Jahreswechsel ein Plus von über 70 Prozent zu Buche.

SFC erwartet 2026 nun einen Umsatz von 166 bis 175 Millionen Euro und damit am unteren Ende der Range 3 Millionen Euro mehr. Von Bloomberg befragte Analysten haben allerdings im Schnitt über 176 Millionen Euro auf dem Zettel.

Auch beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hob SFC das untere Ende der Zielspanne an: Es soll bei 31,5 bis 34 Millionen Euro liegen. Zuvor standen mindestens 29 Millionen Euro im Plan. Die Schätzungen der Analysten liegen bei durchschnittlich 32,7 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr profitierte SFC unter anderem von einem im Mai gewonnenen Großauftrags zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine, für den bereits Teilauslieferungen stattfanden. Den damaligen Angaben zufolge liefert SFC hochmobile Brennstoffzellensysteme sowie zugehörige Peripherie, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für militärische und zivile Einsatzszenarien. Das Volumen beläuft sich auf fast 43 Millionen Euro und ist damit der größte Auftrag der Firmengeschichte. Dessen Finanzierung erfolgt im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung.

Bis Ende Juni stieg nun der SFC-Umsatz um 12 Prozent auf 82,4 Millionen Euro. Davon blieb mit 18,4 Millionen Euro mehr als doppelt so viel operativer Gewinn (ber. Ebitda), wie ein Jahr zuvor. Unterm Strich sprang der Gewinn von rund einer viertel Million auf 7,3 Millionen Euro.

Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, notierte Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./lew/err/stk

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