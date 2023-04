ROUNDUP: Shop Apotheke legt zum Jahresstart kräftig zu - Aktie testet Ausbruch

SEVENUM (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) hat seinen Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und die Erwartungen damit übertroffen. Der Erlös sei im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um fast 22 Prozent auf 371 Millionen Euro gestiegen, teilte das niederländische Unternehmen am Mittwoch in Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die von Bloomberg erfassten Analysten hatten mit knapp 352 Millionen gerechnet. Die Anzahl der aktiven Kunden stieg den Angaben zufolge auf 9,7 Millionen, im ersten Quartal kamen somit 0,4 Millionen Kunden hinzu. Die Anleger zeigten sich begeistert.

Die im Kleinwerteindex SDAX-notierte Aktie erreichte am Morgen das höchste Niveau seit August, zuletzt ging es noch um rund neuneinhalb Prozent aufwärts. Der überwiegende Aufwärtstrend im laufenden Jahr setzt sich damit fort und die leichte Schwäche seit Wochenbeginn ist ausgemerzt. Im Kielwasser der Nachrichten legten auch Papiere des Wettbewerbers Zur Rose zur Wochenmitte zu.

Shop-Apotheke habe auf allen Ebenen stark abgeschnitten, schrieb Jefferies-Analyst Alexander Thiel. Sein Kollege Volker Bosse von der Baader Bank betonte zudem den unerwartet starken Umsatzanstieg bei nicht-verschreibungspflichtigen Produkten. Hier wuchs der Erlös in den ersten drei Monaten um 23 Prozent und übertraf damit die vom Management für das Gesamtjahr angepeilte Steigerung von 10 bis 20 Prozent. Auch der Markt habe lediglich mit einem Plus von gut 12 Prozent gerechnet, schrieb der Baader-Experte.

Shop Apotheke will den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal

2023 am 2. Mai 2023 veröffentlichen. Ende März hatte die Online-Apotheke die Neuaufstellung für das Geschäft in der Schweiz verkündet. Gemeinsam mit der dortigen Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Zudem rückt zum 1. August mit Olaf Heinrich der frühere Chef des Konkurrenten Docmorris an die Firmenspitze, der bisherige Lenker Stefan Feltens verlässt Shop Apotheke Ende Mai./lew/stk/tav/mis