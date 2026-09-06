06.09.2026 19:49:38

ROUNDUP/Siegmund: 'Natürlich ist es ein Regierungsauftrag'

MAGDEBURG (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sieht bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen Regierungsauftrag für seine Partei. Mit Blick auf das gute Abschneiden der AfD sagte er im Sender ntv: "Natürlich ist es ein Regierungsauftrag." Zugleich sagte er aber, er sehe aktuell keine Partner für eine Koalition. Laut Hochrechnungen reicht es nicht für eine Alleinregierung der AfD.

"Ich weiß aber nicht, was in den nächsten Tagen passiert", sagte der 35-Jährige im ZDF. "Ich weiß ja nicht, ob es einzelne Abgeordnete gibt, die sagen: "Jetzt ist Schluss, jetzt spiel' ich das hier nicht mehr mit"." Da könne noch viel passieren.

Die Menschen wollten wieder eine positive Perspektive, sagte Siegmund bei ntv. "Und genau das ist der Regierungsauftrag, den wir in Sachsen-Anhalt haben. Und damit möchten wir schnellstmöglich beginnen."/kre/DP/zb

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