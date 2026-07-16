SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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16.07.2026 21:32:38

ROUNDUP: SMA wird noch optimistischer für 2026 - Aktie springt hoch

NIESTETAL (dpa-AFX) - NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar wird nach einem erfolgreichen Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. 2026 dürfte der Umsatz bei 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Bei der Vorstellung seiner Zahlen zum Jahresstart hatte das Unternehmen bereits ein Erreichen des oberen Drittels der alten Bandbreite von 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro ins Auge gefasst.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun bei 180 bis 230 Millionen Euro liegen, nach oberes Drittel von 50 bis 180 Millionen Euro zuvor. Die neuen Prognosen liegen über den bisherigen Erwartungen von Experten.

Anleger reagierten erfreut. Die SMA-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um zehn Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Handel zu.

Im zweiten Quartal war der Umsatz bereinigt um Einmaleffekte um drei Prozent auf 368,0 Millionen Euro gestiegen. Das Ebitda legte um knapp 30 Prozent auf 40,9 Millionen Euro zu./he/err

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