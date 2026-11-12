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12.11.2026 10:13:38

ROUNDUP: Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom - Aktie legt zu

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies (GFT SE) wird dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer fürs laufende Jahr. Die Geschäftsentwicklung habe im abgelaufenen Jahresviertel klar an Dynamik gewonnen, teilte das im Kleinwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. "Die starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigt, dass unsere KI-zentrierte Strategie operative Wirkung entfaltet", sagte Konzernchef Marco Santos laut Mitteilung. Die GFT-Aktie legte daraufhin im frühen Handel um fast vier Prozent zu und stand zuletzt noch 1,4 Prozent im Plus.

Der Umsatz soll nun 2026 um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro zulegen, bisher hatte GFT etwa 930 Millionen Euro angepeilt. Außerdem wird der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebit) bei rund 72 Millionen statt 71 Millionen Euro erwartet, im vergangenen Jahr hatte GFT hier gut 67 Millionen Euro erzielt.

Ferner passte der Softwareanbieter auch seine Mittelfristziele teils an: Die bereinigte operative Gewinnmarge (ber. Ebit-Marge) soll bis 2029 weiterhin rund 9,5 Prozent betragen. Das Umsatzziel von etwa 1,5 Milliarden Euro ersetzte GFT aber durch ein qualitatives Ziel: Das profitable Wachstum solle fortgesetzt werden. Der Softwareanbieter will seine Übernahmestrategie schärfen und stellt Wertschöpfung sowie gezielte Zukäufe vor reine Größenorientierung. "Im Fokus stehen gezielte Akquisitionen spezialisierter Unternehmen, die strategisch zur KI-zentrierten Ausrichtung von GFT passen."

Nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres steht für GFT im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 701 Millionen Euro zu Buche. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die deutlich gestiegene Profitabilität begründete der Softwareanbieter mit höherer Personaleffizienz, niedrigeren Büromietkosten und positiven Währungseffekten.

Der SDax-Konzern unterstützt Banken, Versicherer und Industrieunternehmen beim Umbau von deren IT-Systemen hin zu KI-gestützten Abläufen. Besonders gut läuft es für GFT in Lateinamerika, die Region sei ein wesentlicher Wachstumstreiber. In den USA stand immerhin leichtes Wachstum zu Buche, während Europa an Dynamik gewann. Auch in Deutschland zeige sich eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung, allerdings halte die Zurückhaltung bei Investitionen hierzulande an. Zu den Kunden von GFT gehört unter anderem die Deutsche Bank./niw/mis/stk

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