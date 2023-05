ROUNDUP: Sondereffekte bescheren HSBC überraschend viel Gewinn - Aktie legt zu

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat ausgerechnet wegen des Desasters um die Silicon Valley Bank und einer Hängepartie in Frankreich überraschend viel Gewinn eingefahren. Im ersten Quartal lag der Überschuss mit gut elf Milliarden US-Dollar (rund 10 Mrd Euro) mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Jetzt will der vor allem in Asien aktive Konzern weitere eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar zurückkaufen, wie er am Dienstag in London mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die HSBC-Aktie legte am Morgen an der Londoner Börse um mehr als viereinhalb Prozent zu.

Analysten hatten für das erste Quartal zwar mit einem kräftigen Gewinnsprung gerechnet, aber nicht in dieser Größenordnung. Dass das Ergebnis derart hoch ausfiel, lag an zwei positiven Sondereffekten, die eigentlich einen negativen Hintergrund haben. So wird die HSBC wohl ihr Privatkundengeschäft in Frankreich nicht wie geplant los. Aus diesem Grund nahm sie eine bereits getroffene Abschreibung in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar zurück.

Der zweite Sondergewinn kam indirekt durch den Kollaps der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) zustande, der im März weltweit zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt hatte. In der Folge hatte die HSBC die britischen Teile der SVB für den symbolischen Preis von einem britischen Pfund (1,14 Euro) übernommen. Dies brachte ihr im ersten Quartal einen Sonderertrag von 1,5 Milliarden Dollar ein.

Im Tagesgeschäft profitierte das Finanzinstitut weiter von den weltweit gestiegenen Zinsen. Der Zinsüberschuss sprang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf fast 9 Milliarden Dollar nach oben. Die gesamten Erträge legten sogar um 64 Prozent auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar zu. Allerdings wurden sie von den Sondereffekten in Frankreich und Großbritannien besonders stark nach oben getrieben.

Jetzt will die Bank unter der Führung ihres Chefs Noel Quinn weiteres Geld in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Außerdem nimmt sie die Zahlung von Quartalsdividenden wieder auf, nachdem sie diese Zahlungen nach Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 gestoppt hatte. Die erste Ausschüttung liegt nun bei 10 Cent je Anteilsschein.

Den Anteilseignern machte der Manager Hoffnung auf mehr. "Angesichts der guten Dynamik in unserem Geschäft gehen wir davon aus, dass wir in Zukunft über eine beträchtliche Ausschüttungskapazität für Dividenden und Aktienrückkäufe verfügen werden", sagte er. Im eigenen Geschäft wolle die Bank ihre Leistung verbessern und eine strenge Kostendisziplin wahren.

Der HSBC-Großaktionär Ping An drängt Quinn seit Monaten zu einer Abspaltung des Asien-Geschäfts. Die HSBC-Spitze hat diese Forderung des chinesischen Versicherers jedoch als teuer, riskant und wahrscheinlich wertvernichtend für die Aktionäre abgelehnt./stw/zb/mne/tih