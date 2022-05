ROUNDUP/Sonntagsfrage: Vorsprung der Union auf SPD im Bund vergrößert

BERLIN (dpa-AFX) - Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union Umfragen zufolge stärkste Kraft werden und dabei deutlicher als bisher vor der SPD liegen. Bei der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov gaben 28 Prozent der wahlberechtigten Befragten an, CDU oder CSU zu wählen. Dies sind zwei Prozentpunkte mehr als in den beiden Vormonaten, wie Yougov am Donnerstag mitteilte. Die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz würden demnach 20 Prozent wählen (21 Prozent im Vormonat).

Die Grünen kämen der YouGov-Umfrage zufolge auf 19 Prozent der Stimmen (18 Prozent im Vormonat). 10 Prozent der Wahlberechtigten würden AfD wählen (12 Prozent im Vormonat). Die FDP bliebe unverändert bei 9 Prozent, die Linke käme auf 5 Prozent (6 Prozent im Vormonat).

Beim Deutschlandtrend des ARD-"Morgenmagazins" liegen SPD und Union etwas näher beieinander. Die Sozialdemokraten kommen in der Erhebung auf 22 Prozent - und wären damit zweitstärkste Kraft, hinter der Union, die auf 26 Prozent kommt. Während die SPD gegenüber dem "Deutschlandtrend" von Ende April zwei Punkte einbüßt, bleibt die Union unverändert. Die Grünen gewinnen aber zwei Punkte hinzu und kommen auf 20 Prozent. Für die AfD würden sich der Infratest-dimap-Erhebung zufolge 11 Prozent der Befragten entscheiden, für die FDP 8 Prozent. Die Linke käme auf 4 Prozent./trö/DP/he