ROUNDUP: Spielwarenhersteller Tonies will profitabel wachsen - Aktie steigt

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der erfolgreiche Verkaufsstart der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller tonies für das laufende Jahr und darüber hinaus zuversichtlich. "Unser Fokus liegt darauf, Tonies profitabel und nachhaltig wachsen zu lassen", sagte Finanzchef Hansjörg Müller zur Vorlage des Geschäftsberichts für 2025 laut Mitteilung. Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht.

Der Konzernumsatz soll 2026 währungsbereinigt um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 760 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel bereits 777 Millionen Euro auf dem Zettel. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) soll zwischen neun und elf Prozent liegen. Hier lagen die Schätzungen der Experten etwa in der Mitte der Bandbreite.

Auch mittelfristig sieht Konzernchef Tobias Wann profitables Wachstum. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in Zukunft in noch mehr Ländern mit noch mehr Produkten und mit steigendem Umsatz und Gewinn unterwegs sein werden", sagte er im Gespräch mit der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX.

Für die seit Ende Dezember im SDAX gelistete Aktie ging es zuletzt um fast zwei Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie leicht an Wert verloren, aber in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 80 Prozent zugelegt.

Für Analyst Felix Dennl vom Bankhaus Metzler untermauert der Ausblick für 2026 das nachhaltige Geschäftsmodell von Tonies. Die Konsensschätzungen dürften sich gleichwohl zunächst nicht groß ändern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete Tonies wie bereits bekannt einen Konzernumsatz von gut 630 Millionen Euro, ein Anstieg um rund 31 Prozent im Vergleich zu 2024. Tonies machte dabei knapp die Hälfte des Jahresumsatzes im vom Weihnachtsgeschäft und Aktionstagen wie dem Black Friday geprägten vierten Quartal.

Die Erlöse in Nordamerika, dem größten Markt und wichtigsten Wachstumstreiber von Tonies, stiegen dabei um 31 Prozent. In der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) kletterte der Umsatz um 16 Prozent. Auch in den anderen Ländern stiegen die Umsätze.

Das bereinigte operative Ergebnis lag 2025 bei rund 54 Millionen Euro nach 36 Millionen im Vorjahr. Branchenexperten hatten hier mit etwas weniger gerechnet. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent und übertraf damit die ausgegebene Prognosespanne leicht. Grund hierfür sind laut Mitteilung Sparmaßnahmen sowie ein vorteilhafter Produktmix.

Das Management hatte bereits Anfang Februar vorläufige Eckdaten für 2025 mitgeteilt./err/mne/men