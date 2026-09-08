AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
08.09.2026 17:57:38
ROUNDUP: Störung verursacht Chaos an Flughäfen in Großbritannien
LONDON (dpa-AFX) - Eine technische Störung bei der Flugsicherung hat an etlichen britischen Flughäfen für Chaos gesorgt. Berichten zufolge konnten viele Maschinen nicht wie geplant starten. Betroffen waren demnach unter anderem die Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick und Stansted, aber auch die Airports in Manchester und Birmingham. Dem Flugdatenportal Flightradar24 zufolge fielen bis zum frühen Abend rund 300 Flüge aus.
Auch an deutschen Airports machten sich die Probleme bemerkbar. Zum Beispiel wurden Flüge von Frankfurt oder Düsseldorf nach London gestrichen, wie auf den Webseiten der jeweiligen Flughäfen zu sehen war. Ähnlich sah es an Flughäfen in anderen Ländern aus, zum Beispiel in Zürich.
In München gab es Durchsagen, wonach es am Dienstag keine Flüge mehr nach London geben solle. Reisende wurden aufgefordert, sich eine Übernachtung zu buchen, wie eine dpa-Reporterin berichtete.
Das Unternehmen Nats, das vielerorts für die Flugsicherung zuständig ist, teilte mit, es handle sich um ein Problem mit dem System zur Flugabwicklung. Man arbeite daran, es zu beheben. Dies könne jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen./cmy/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
02.08.26
|Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil (Financial Times)
|
30.07.26
|Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM (Financial Times)
|
29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.05.26
|Nahost-Entspannung lässt Anleger zugreifen: Aktien von SAFRAN und Air France-KLM fester (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Air France-KLM-Aktie steigt: Trotz Milliardenkosten durch Kerosin im Plus - Markt setzt auf Erholung (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,67
|0,39%
|easyJet plc
|7,75
|-0,39%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,93
|-0,80%
|Lufthansa AG
|7,79
|-0,36%
|Ryanair
|23,26
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.