ROUNDUP: Stromausfall bei London - einige Flugabsagen in Frankfurt

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Die Schließung des Londoner Flughafens Heathrow wegen eines Stromausfalls hat auch Auswirkungen auf Deutschlands größten Airport in Frankfurt (Fraport). "Wir sind aber nicht massiv betroffen", sagte ein Flughafensprecher. Am Freitag mit geplanten 1230 Flügen mit insgesamt 170.000 Passagieren sollten voraussichtlich sechs Flüge von oder nach London annulliert werden.

Frankfurt statt London

Zugleich kündigte der Sprecher sechs Umleitungen an: Andere Flugzeuge, die teils schon in der Luft waren und in Heathrow nicht landen konnten, wurden nun trotz der relativ großen Entfernung in Frankfurt erwartet. Die Weiterreise der Passagiere sei Sache ihrer Fluggesellschaft, erklärte der Airport-Sprecher. Unterm Strich sollte somit die Zahl der Frankfurter Flüge am Freitag gleich bleiben. Zuvor hatte auch der Hessische Rundfunk (hr) darüber berichtet.

Feuer in Umspannwerk

Heathrow sollte nach eigenen Angaben auf der Plattform X am Freitag aus Sicherheitsgründen bis 23.59 Uhr (Ortszeit) geschlossen bleiben. Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorge.

Die Fluggesellschaft und Lufthansa-Tochter Swiss annullierte sämtliche Flüge aus der Schweiz nach Heathrow für Freitag. 24 Flüge mit fast 3000 Passagieren sollten betroffen sein. Für Samstag wurden weitere Buchungen für Swiss-Flüge nach London vorerst gestoppt. Ob am Samstag geflogen werden kann, war zunächst noch offen./jaa/DP/men