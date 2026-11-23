ESSEN (dpa-AFX) - Welche Haltung hatte der Rüstungs- und Stahlunternehmer Alfried Krupp (1907-1967) zum Nationalsozialismus? Die gemeinnützige Krupp-Stiftung, die auf seine Veranlassung zurückgeht, hat dazu 2022 ein Forschungsprojekt angestoßen. Ergebnisse wurden jetzt in einem Buch zusammengefasst. Am Montagabend werden die Studien in Essen im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung vorgestellt.

Alfried Krupp trat 1938 in die NSDAP ein. 1943 übernahm er als Alleininhaber die Stahl- und Rüstungsfirma Krupp. Nach dem Krieg wurde er 1948 in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wegen Plünderung und Sklaverei zu zwölf Jahren Haft und zur Einziehung seines Vermögens verurteilt. Nach zweieinhalb Jahren begnadigte ihn der US-Hochkommissar für Deutschland. Die Beschlagnahme des Vermögens wurde aufgehoben. 1953 übernahm Alfried Krupp wieder die Leitung der Firma.

Alfried Krupp verfügte Gründung der Krupp-Stiftung

1967 verfügte er kurz vor seinem Tod, sein Privat- und Firmenvermögen in eine gemeinnützige Stiftung einzubringen. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung nahm 1968 ihre Arbeit auf. Sie fördert bis heute Projekte und Personen in den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur, Gesundheit und Sport. Die Stiftung hält knapp 21 Prozent am Industriekonzern thyssenkrupp. Damit ist sie die größte Anteilseignerin des börsennotierten Unternehmens.

Das unternehmerische Handeln von Alfried Krupp im Nationalsozialismus ist im Nürnberger Krupp-Prozess und in späteren Studien bereits thematisiert worden. "Eine umfassende Untersuchung seines Verhältnisses zum Nationalsozialismus gibt es bislang jedoch nicht", begründete die Stiftung seinerzeit das neue Forschungsprojekt.

Welche persönliche Verantwortung trug Alfried Krupp?

Die Autorinnen und Autoren gehen in ihren Aufsätzen unter anderem auf folgende Fragen ein: Welchen Einfluss hatte das familiäre Umfeld auf die Entscheidungen Alfried Krupps? Wie sahen seine Handlungsspielräume aus? Wie war er persönlich in Entscheidungen zur Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit eingebunden und welche persönliche Verantwortung trug er? Beleuchtet wird auch, warum er in den 1950er Jahren ehemalige Mithäftlinge der Justizvollzugsanstalt Landsberg unterstützt hat, darunter auch frühere SS-Angehörige.

Den Sammelband unter dem Titel "Alfried Krupp und der Nationalsozialismus. Perspektiven auf einen Unternehmer" hat die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) herausgegeben. Das Buch hat 368 Seiten. Es soll nach der Veröffentlichung im Internet kostenlos gelesen und heruntergeladen werden können./tob/DP/zb