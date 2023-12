ROUNDUP: Sturm beeinträchtigt Betrieb auf Frankfurter Flughafen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Sturmtief "Zoltan" hat am Donnerstagabend den Betrieb auf dem Frankfurter Flughafen beeinträchtigt. Am Freitag hat sich nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport die Lage aber wieder normalisiert. Laut hessischem Verkehrsministerium erteilte die Luftaufsicht am Donnerstagabend 43 Ausnahmegenehmigungen für Starts nach 23.00 Uhr. Der letzte Start war eine Lufthansamaschine mit Ziel Belgrad.

Zwei Maschinen wichen laut Ministerium nach Düsseldorf und Stuttgart aus. Drei Flugzeuge landeten nach 23.00 Uhr, das letzte davon war eine Lufthansamaschine aus London-Heathrow um 23.23 Uhr. Am größten Flughafen Deutschlands gilt eigentlich ab 23.00 Uhr ein Nachtflugverbot. In Ausnahmefällen wie am Donnerstag können jedoch Fluggenehmigungen bis 24.00 Uhr verlängert werden.

Am Freitagmorgen herrschte nach Angaben eines Fraport-Sprechers wieder Normalbetrieb auf dem Airport: "Alle Ampeln sind auf grün."/mba/DP/jha