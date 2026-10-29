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29.10.2026 09:17:38
ROUNDUP/Südkorea: Nordkorea testet rund zehn Kurzstreckenraketen
PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Das berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Auch japanische Behörden registrierten einen nordkoreanischen Raketentest.
Laut dem südkoreanischen Generalstab wurden die Raketen von der nordkoreanischen Ostküste nahe Wonsan abgefeuert und flogen rund 250 Kilometer. Zuletzt hatte Nordkorea am 12. Oktober ballistische Raketen abgefeuert. Nordkorea ist es durch UN-Beschlüsse untersagt, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten. Abhängig von der Bauart könnten solche Geschosse auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.
Erst vor einer Woche hatte die südkoreanische Regierung erneut vorgeschlagen, Gespräche mit Nordkorea aufzunehmen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sämtliche Dialogbemühungen bislang abgelehnt./fkr/DP/mis
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