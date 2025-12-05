Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
05.12.2025 10:22:38
ROUNDUP: Swiss Re erwartet 2026 nur etwas mehr Gewinn - Aktie sackt ab
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Swiss Re will mit der Sanierung seines Lebens- und Krankengeschäfts den Gewinn ein Stückchen steigern. So rechnet Konzernchef Andreas Berger für 2026 mit einem Konzerngewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar (rund 3,9 Mrd Euro), wie die Swiss Re am Freitag in Zürich mitteilte. Das Ziel liegt etwas über den 4,4 Milliarden Dollar, die Berger für 2025 anpeilt. An der Börse kamen die Neuigkeiten allerdings schlecht an.
Die Swiss-Re-Aktie verlor kurz nach Handelsstart mehr als sieben Prozent auf 128,55 Franken und war damit mit Abstand größter Verlierer im Schweizer Leitindex SMI. Auch die Kursgewinne aus dem bisherigen Jahresverlauf sind damit weg: Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die Swiss-Re-Aktie nun rund zwei Prozent verloren.
Die Ziele des Konzerns für 2026 seien konservativ und lägen unter den Markterwartungen, schrieb Branchenexperte Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies. Auch von dem angekündigten Aktienrückkauf hätten sich Anleger mehr erhofft.
Unterdessen setzt die Swiss Re künftig stärker auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Der Konzern habe bei der Integration von KI Fortschritte erzielt - etwa bei neuen Verträgen, in der Schadenbearbeitung und in der Datenverarbeitung, hieß es weiter.
Mit dem eingeleiteten Kostensparprogramm sieht sich das Management auf Kurs. Für die Zeit von 2025 bis 2027 hat sich der Konzern die Senkung der Betriebskosten um 300 Millionen Dollar zum Ziel gesetzt. Bisher sei davon rund ein Drittel umgesetzt, hieß es.
Im vierten Quartal dürfte die Sanierung des Geschäfts in Australien, Israel und Südkorea die Swiss Re allerdings mit 250 Millionen Dollar vor Steuern belasten. Ab dem nächsten Jahr soll die Leben- und Kranken-Sparte dann 1,7 Milliarden Dollar Gewinn abwerfen. Für 2025 hatte die Swiss Re 1,6 Milliarden in Aussicht gestellt.
Die Anteilseigner können derweil nicht nur steigende Dividenden, sondern auch Jahr für Jahr regelmäßige Aktienrückkäufe erwarten. Losgehen soll es 2026 mit einem Rückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar. Die Dividende soll wie bisher geplant jährlich um mindestens sieben Prozent steigen.
An ihrem längerfristigen Renditeziel hält die Swiss Re fest: Über mehrere Jahre will das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von "mehr als 14 Prozent" erreichen. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sollen die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb weiterhin weniger als 85 Prozent des Umsatzes aufzehren. Im direkten Geschäft mit der Industrie (Corporate Solutions) soll diese Schaden-Kosten-Quote unter 91 Prozent liegen.
Zum Vergleich: Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will seinen Gewinn im kommenden Jahr auf mindestens 2,7 Milliarden Euro steigern, nachdem er sein Ziel für 2025 im November auf 2,6 Milliarden angehoben hatte. Der Branchenzweite Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) peilt für das laufende Jahr rund 6 Milliarden Euro an und will seine Ziele für 2026 an diesem Donnerstag (11. Dezember) bekannt geben./stw/err/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|21.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|21.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.