ROUNDUP: TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose - Höhere Mieteinnahmen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten weiterhin von höheren Mieteinnahmen profitiert. "In Bezug auf unser Vermietungsgeschäft liegen wir sogar über unseren Erwartungen", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag zur Zahlenvorlage. Seine Wachstumsstrategie werde der Konzern konsequent fortsetzen, indem er etwa die deutschen Bestände weiterentwickele und das polnische Mietwohnungsportfolio ausbaue. Für das Gesamtjahr hob TAG für den operativen Gewinn (FFO I) die Prognose an und gab zudem einen ersten Ausblick für das kommende Jahr ab. Die Aktie gab um 0,6 Prozent nach.

Die Nettomieteinnahmen stiegen in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund 10 Prozent auf 304,3 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland - rund 84.700 Wohnungen - um 3,1 Prozent und in Polen um 1,7 Prozent gestiegen.

Die durchschnittliche Miete in Deutschland stieg per Ende September auf 6,11 Euro je Quadratmeter. Bei Neuvermietungen betrug sie 6,57 Euro je Quadratmeter. Der Leerstand betrug 3,9 Prozent. In Polen profitierte das Unternehmen ebenfalls von steigenden Mieten.

Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte in den drei Quartalen um 12 Prozent auf 152,7 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Konzern für die Kennziffer nun 195 bis 200 Millionen Euro an. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende von 187 bis 197 Millionen Euro im Plan. Im kommenden Jahr soll das operative Ergebnis 200 bis 210 Millionen Euro betragen.

Unter dem Strich blieb im Berichtszeitraum ein Gewinn von 156,4 Millionen Euro und damit etwas mehr als die Hälfte des Vorjahresgewinns. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis.

Um das Wachstum im polnischen Markt zu beschleunigen, hatte TAG Immobilien die polnische Tochtergesellschaft Robyg an die Börse gebracht. Der Börsengang (IPO) von Robyg im Juli habe die Bilanz und die finanzielle Flexibilität des TAG-Konzerns weiter gestärkt, hieß es. TAG Immobilien bleibe nach dem IPO mit 67 Prozent Mehrheitsaktionärin von Robyg und damit langfristig am Wachstum des polnischen Verkaufsgeschäfts beteiligt.

Zudem konnte TAG nach dem Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft den LTV - das Verhältnis von Finanzschulden zum Marktwert der Immobilien - deutlich reduzieren. Ende September betrug der Verschuldungsgrad 42,6 Prozent, nach 45,4 Prozent Ende Juni.

TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und hatte das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg ausgebaut. In Deutschland konzentriert sich TAG auf sogenannte B- und C-Standorte, die damit in den weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten liegen. Der größte Teil der Wohnimmobilien befindet sich in Ostdeutschland in Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz und Erfurt sowie im Umfeld von Berlin.

Derweil stellte der Vorstand vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin klar, dass TAG in Berlin weniger als 200 Wohnungen besitzt. Damit wäre das Unternehmen nicht von einer Enteignung betroffen, hieß es. Allerdings seien in den vergangenen Monaten teilweise in Presseberichten und Analysen fälschlicherweise auch die im Bundesland Brandenburg gelegenen Wohnungen dem Berliner Wohnungsbestand hinzugezählt worden./mne/men/stk