ROUNDUP: TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten und übertrifft Prognosen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr weiter von der hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Das Unternehmen übertraf dabei seine im November erhöhten Gewinnziele. So stieg der operative Gewinn (FFO I) um drei Prozent auf 181 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dies war auch mehr als von Analysten zuvor im Schnitt erwartet.

Am Aktienmarkt kam dies gut an. Der Kurs stieg im frühen Handel um 3,5 Prozent und gehörte damit zu den größten Gewinnern im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte. Zuletzt lag das Plus bei fast vier Prozent. Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg attestierte der Immobiliengruppe in seiner ersten Reaktion solide Ergebnisse. Die Zahlen belegten die gute Positionierung des Unternehmens im Segment Wohnimmobilien in Deutschland und Polen.

In Deutschland reduzierte sich Unternehmensangaben zufolge der Leerstand der rund 83.500 Wohnungen von 3,6 Prozent zu Beginn des Jahres auf nur noch 3,2 Prozent im Dezember 2025. Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios wurde in Deutschland analog zum Vorjahr ein Mietwachstum von 3,0 Prozent pro Jahr erzielt.

In Polen profitierte das Unternehmen ebenfalls von steigenden Mieten. Dabei wuchs das Vermietungsportfolio weiter und umfasste zum Stichtag ca. 3.500 Wohnungen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus dem Vermietungsgeschäft stieg daher insgesamt um vier Prozent auf 247,6 Millionen Euro.

Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 40 Cent je Aktie erhalten. Die bereits ebenfalls im vergangenen November abgegebenen Prognosen für 2026 bestätigte TAG Immobilien. Das Unternehmen geht von weiter steigenden Ergebnissen sowie Dividenden aus, so wird die Ausschüttung auf 50 Prozent des FFO I erhöht, nach bislang 40 Prozent.

Um das Wachstum im polnischen Markt zu beschleunigen, prüft TAG Immobilien zusammen mit der polnischen Tochter Robyg mögliche strategische Alternativen. Dazu gehören auch Kapitalmarkttransaktionen wie ein öffentliches Angebot und eine Notierung der Aktien von Robyg im regulierten Markt der Warschauer Börse. TAG werde dabei jedoch weiterhin Mehrheitsaktionärin bleiben./nas/zb/tav/stk