ROUNDUP: TAG Immobilien stabilisiert sich im ersten Halbjahr - Ziele bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat es im ersten Halbjahr dank stabiler Vermietungen und zahlreicher Verkäufe fast zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 7,1 Millionen Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Ein Jahr zuvor lag das Minus noch bei 304,7 Millionen Euro. Die Jahresprognosen bestätigte TAG. Die Aktie verlor zuletzt rund zwei Prozent auf 13,83 Euro.

Die auch von gestiegenen Zinsen ausgelöste Flaute am Immobilienmarkt hatte den Aktienkurs bis zum Frühjahr 2023 schwer belastet und auf ein Zwischentief von 5,41 Euro gedrückt. Seither hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Die Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen hatte der Aktie in den vergangenen Monaten tendenziell geholfen.

"Der Anstieg des Mietwachstums in Deutschland zeigt, dass die von uns angebotenen bezahlbaren Wohnungen auch in B-Standorten auf eine starke Nachfrage stoßen", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen. Gleichzeitig wachse das polnische Vermietungsportfolio und die Verkäufe in Polen lieferten weiter gute Ergebnisse.

In Deutschland wurden seit Anfang des Jahres Verträge zum Verkauf von insgesamt rund 880 Wohnungen beurkundet. Der komplette Verkaufspreis betrage 78,4 Millionen Euro, hieß es weiter. Der überwiegende Teil der Verkäufe wurde im Juli abgeschlossen. Trotz der Immobilienverkäufe blieb der operative Gewinn (FFO 1), der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft umfasst, beinahe stabil bei 88,1 Millionen Euro im Vergleich zu 89,1 Millionen ein Jahr zuvor. Dazu trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um gut 2,3 Prozent auf 178,2 Millionen Euro. Für 2024 peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen operativen Gewinn zwischen 170 und 174 Millionen Euro an.

Außerdem habe sich die Wertkorrektur des deutschen Portfolios in der von gestiegenen Zinsen ausgelösten Immobilien-Flaute verlangsamt. Die Bewertung liege nun im deutschen Portfolio im Schnitt bei 1.040 Euro pro Quadratmeter. Das Management erwartet "keine weiteren wesentlichen Wertkorrekturen". Aus der Bewertung des Vermietungsportfolios in Polen resultierte hingegen ein Gewinn. Der Wert des polnischen Immobilienportfolios betrage 2.800 Euro pro Quadratmeter, hieß es.

TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und baute das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg aus. Zuletzt gründete der Immobilienkonzern zudem mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist. In Polen plant TAG langfristig den Aufbau eines Portfolios von etwa 20.000 Mietwohnungen.

Der Hamburger Konzern konzentriert sich mit seinem Portfolio von zuletzt rund 84.400 Immobilien in Deutschland auf sogenannte B- und C-Standorte, die in den weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten liegen. Der größte Teil der Wohnimmobilien befindet sich in Ostdeutschland in Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt sowie im Umfeld von Berlin./mne/niw/jha/