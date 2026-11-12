Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
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12.11.2026 11:49:38
ROUNDUP: Talanx erwartet 2026 mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) (Talanx) wird noch optimistischer für 2026 und peilt für 2027 erstmals einen Überschuss von über drei Milliarden Euro an. Bereits im laufenden Jahr dürfte der Gewinn auf über 2,8 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Erst im Sommer hatte Vorstandschef Torsten Leue seine Prognose auf deutlich über 2,7 Milliarden Euro angehoben. An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen.
Die Talanx-Aktie gewann am Vormittag zuletzt gut ein Prozent auf 132,30 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Titeln im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat sie rund 16 Prozent zugelegt.
Die höheren Gewinnziele dürften Anleger nicht allzu sehr überraschen: Analysten hatten für 2026 zuletzt im Schnitt schon gut 2,8 Milliarden Euro auf dem Zettel. Für das kommende Jahr rechneten sie mit ziemlich genau 3 Milliarden Euro - eine Marke, die Leue nun übertreffen will.
Falls Talanx Ende 2026 wegen geringer Katastrophenschäden finanziell noch Luft hat, will der Vorstand dies nicht dem Gewinn zugutekommen lassen. Vielmehr will er das Geld zur Stärkung der Schadenreserven nutzen und aufgelaufene Verluste bei Wertpapieren realisieren. Das Geld werde dann neu angelegt und bringe dem Konzern in den kommenden Jahren höhere Zinseinnahmen, sagte Finanzvorstand Jan Wicke.
Die Aktionäre sollen für das laufende Jahr jedenfalls eine Dividende von "deutlich über 4 Euro" je Aktie erhalten, sagte Wicke in einer Videokonferenz mit Journalisten. Wie hoch die Ausschüttung genau ausfällt, will die Konzernspitze aber erst am 18. März verraten. Dann legt Talanx den Geschäftsbericht für 2026 vor. Zugleich will der Vorstand dann neue Mittelfristziele für die kommenden Jahre bekanntgeben. Das ursprünglich für 2027 gesetzte Gewinnziel von mehr als 2,5 Milliarden Euro will Talanx schließlich schon ein Jahr früher übertreffen.
In den ersten neun Monaten verdiente das Unternehmen knapp 2,2 Milliarden Euro - zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch nie in den ersten drei Quartalen.
"Alle Geschäftsbereiche haben zu unserem Gewinnwachstum beigetragen", sagte Leue. Zu Talanx gehören neben der Hauptmarke HDI unter anderem Versicherer wie Yelum in Brasilien und Warta in Polen. Außerdem hält der Konzern die Mehrheit an Hannover Rück, dem drittgrößten Rückversicherer der Welt.
So wuchs der Versicherungsumsatz um drei Prozent auf 36,9 Milliarden Euro, und im Schaden- und Unfallgeschäft blieb nach Abzug der Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb ein größerer Teil der Einnahmen übrig: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 89,8 auf 89,0 Prozent. Zudem warfen die Kapitalanlagen des Konzerns deutlich mehr ab. Talanx' Erstversicherungsgeschäft trug mit 53 Prozent derweil erneut einen größeren Teil zum Gewinn bei als die Hannover Rück./stw/nas/stk
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