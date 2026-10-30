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30.10.2026 14:20:38

ROUNDUP: Tankrabatt dämpft deutsche Inflation - aber noch keine Entwarnung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt hat bei den Verbraucherpreisen in Deutschland im Oktober für deutliche Entlastung gesorgt. Die Inflationsrate fiel auf 2,8 Prozent nach 3,3 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten errechnet hat. Volkswirte hatten mit einer Infaltionsrate von 3,0 Prozent gerechnet.

"Dass die Inflation unter die Marke von 3 Prozent fällt, liegt vor allem am Tankrabatt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh. Die massiv gestiegenen Energiepreise dürften schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern. "Um die Jahreswende wird die Inflation wohl wieder über 3 Prozent liegen."

Im Oktober mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zwar 12,2 Prozent mehr für Kraftstoffe und Haushaltsenergie zahlen als ein Jahr zuvor, wie die Statistiker mitteilten. Damit verlor der Preisauftrieb aber an Tempo nach knapp 15 Prozent im Vormonat.

Nahrungsmittel waren auch im Oktober 0,4 Prozent teuer als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen, wozu unter anderem Pauschalreisen und Restaurantbesuche zählen, verteuerten sich um 2,5 Prozent und damit erneut weniger als in den Vormonaten.

Kein schnelles Nachlassen der Inflation erwartet

Volkswirte erwarten, dass die Inflation vorerst erhöht bleiben wird: Der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise seit Ende Februar treibt, ist nach wie vor nicht gelöst. "Die Verteuerung von Energie dürfte trotz der befristeten Wiedereinführung des Tankrabatts für die Monate Oktober bis Dezember auf sehr hohem Niveau verbleiben", heißt es etwa im jüngsten Monatsbericht der Bundesbank.

Zudem könnten infolge des Energiepreisschocks nach und nach andere Preise anziehen, weil Transport und Lagerung teurer werden oder sich Rohstoffe verteuern. Je höher die Teuerungsrate, umso niedriger die Kaufkraft der Menschen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten.

Neuer Tankrabatt trotz viel Kritik

Um zumindest an der Tankstelle für etwas Entlastung zu sorgen, hatte die Bundesregierung trotz Kritik vieler Experten zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Tankrabatt auf den Weg gebracht. Vom 1. Oktober bis Ende 2026 wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um rund 14 Cent je Liter gesenkt. Mit Mehrwertsteuer ergibt sich nach Angaben der Koalition aus Union und SPD eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter.

Höhere Inflation belastet Kaufkraft der Menschen

Seit Monaten ist Energie Haupttreiber der Inflation - nicht nur in Deutschland. Im September war die Inflationsrate in Europas größter Volkswirtschaft auf den höchsten Stand seit Dezember 2023 geklettert. Auch im Euroraum wurde im September mit 3,8 Prozent der höchste Stand seit drei Jahren erreicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum mittelfristig 2,0 Prozent Inflation an. Bei dieser Marke sieht die Notenbank ihr wichtigstes Ziel erfüllt: Für einen stabilen Euro zu sorgen und die Kaufkraft der Menschen zu erhalten.

Um den Preisauftrieb zu bremsen, hat die EZB im laufenden Jahr bereits zwei Mal die Leitzinsen angehoben. Höhere Leitzinsen verteuern Kredite, was die Nachfrage bremsen und so die Inflation dämpfen kann.

Nach jüngster Einschätzung der EZB müssen sich die Menschen im Euroraum allerdings bis mindestens 2027 auf eine erhöhte Inflation einstellen. Und auch für Deutschland rechnen führende Wirtschaftsforschungsinstitute damit, dass die Teuerung von 2,8 Prozent in diesem Jahr auf 3,2 Prozent 2027 steigen wird./ben/als/DP/jsl

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