ROUNDUP: Technik-Panne sorgt für Tausende Flugausfälle in den USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den vergangenen 25 Jahren gab und auch für Passagiere in Europa Folgen hat. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen.

Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) schließlich Entwarnung und hob das Verbot wieder auf - doch da waren schon Tausende Flüge abgesagt. Und bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.

Flüge aus Deutschland in die USA gestrichen

Auch nach der Aufhebung des Flugstopps herrschte an vielen Flughäfen in den USA zunächst weiter Chaos. Tausende Reisende seien nach wie vor gestrandet, berichtete der US-Sender CNN. In der Folge kam es offenbar auch zu Engpässen bei Hotels. So berichtete eine Reisende am Flughafen Newark einem Reporter, sie habe ein Hotel gebucht, um die Wartezeit zu überbrücken, doch dieses habe wegen fehlender Kapazitäten die Buchung wieder storniert. Auch aus Mexikos Hauptstadt Mexiko-Stadt berichteten CNN-Reporter, es gebe zahlreiche Gestrandete.

Als Reaktion auf die Lage in den USA wurden in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt, wobei die unmittelbaren Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts gering blieben. Am Morgen gab es dann rasch Entwarnung, weshalb deutsche Passagiere letztlich in vergleichsweise überschaubarem Ausmaße betroffen sind.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt seien bislang nur vier für heute geplante Flüge in die USA gestrichen worden, sagte eine Airport-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschinen hätten am Freitag nicht aus den USA nach Frankfurt fliegen können und stünden deshalb nicht wie geplant zur Verfügung. Drei Flüge wurden am Abend nach dem Start in Frankfurt zurück nach Deutschland umgeleitet.

Am Morgen sprach eine Sprecherin von einem "geregelten Betrieb", nur vereinzelt könne es zu Verspätungen kommen. Da es keine gestrandeten Passagiere gebe, seien auch "keine Maßnahmen von unserer Seite nötig".

Auch am Münchener Flughafen blieben die direkten Folgen überschaubar. Für Samstag waren nach Angaben eines Airport-Sprechers 20 Flüge aus den USA und 20 Flüge nach Amerika geplant. Zwei Flüge aus Charlotte, ein Flug aus Houston in Texas und ein Flug aus Chicago seien von den Airlines gestrichen worden. Die anderen Flüge seien entweder bereits in München gelandet oder auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt. Teils habe es Verspätungen gegeben, teilte der Sprecher mit. Gestrandet sei in München niemand.

In Europa weitgehend glimpfliche Folgen

In Spanien warnte die Fluggesellschaft Iberia, dass die mehrstündige Flugsperre in den USA am Samstag möglicherweise Auswirkungen auf ihren Flugplan haben werde. Konkrete Angaben zu Verspätungen oder Ausfällen am Flughafen Madrid-Barajas lagen zunächst jedoch nicht vor.

Am Flughafen Fiumicino in Rom habe es bei einigen Verbindungen am Vormittag Verspätungen gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Abflüge nach Chicago verzögerten sich um mehr als zwei Stunden, nach Atlanta um eineinhalb Stunden und nach Detroit um 30 Minuten. Für den Nachmittag wurden bei Flügen aus Los Angeles, Houston und Atlanta sogar Verzögerungen von drei bis vier Stunden erwartet.

In London musste am späten Freitagabend ein Flug der British Airways von Heathrow nach New York gestrichen werden, bei Virgin Atlantic war ein Flug auf derselben Route betroffen. Laut Flughafen Heathrow sollen die meisten für Samstagmorgen geplanten Abflüge pünktlich stattfinden. Ein Flug nach Dallas wurde am Morgen aber gestrichen und mehrere ankommende Flüge aus den USA fielen aus.

Für die Schweiz rechnet die Fluggesellschaft Swiss für Samstag mit der "ein oder anderen Verspätung". Die Situation werde sich aber fortlaufend erholen, sagte ein Swiss-Sprecher. Nur ein Swiss-Flug von Miami nach Zürich musste gestrichen werden.

Chaos an den US-Flughäfen - pünktlich zum Wochenende

Am Nachmittag (US-Zeit) hatte die Federal Aviation Administration (FAA) überraschend ein Startverbot überall in den USA verhängt. Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

In der Folge saßen Zehntausende Reisende plötzlich an Flughäfen fest und hatten keine Klarheit darüber, wie es weitergeht. American Airlines teilte schon kurz nach Verkündung des Startverbots mit, Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.

"Niemand hat im Moment Antworten"

An wichtigen Drehkreuzen in den USA bildeten sich lange Schlangen, Tausende Flüge wurden abgesagt. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu kommen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts.

In Las Vegas wollte eine von vielen gestrandeten Flugreisenden beim Personal erfragen, wie es nun weitergeht - bekam aber keine Auskunft. "Niemand hat im Moment Antworten", sagte sie dem Sender CBS. Eine CBS-Reporterin berichtete derweil von chaotischen Zuständen am Flughafen in Atlanta. Wie lang der Stopp anhalten würde, war zu dieser Zeit noch völlig unklar.

"Instabilität" im Funk- und Radarsystem

Auch wenn die FAA ihre Beschränkung nach einigen Stunden wieder aufhob: Es werde noch einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder vollumfänglich in Gang zu bringen, sagte Verkehrsminister Sean Duffy. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, dass das Chaos auf "Instabilität" im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Computersysteme aus den 80er Jahren

Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 80er Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden.

Der republikanische Heimatschutzminister Mullin sagte, sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. "Deswegen funktioniert Flickwerk nicht." Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschließen könnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.

Von einem Fehler der Regierung wollte Duffy indes nichts wissen. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue. Die Regierung von Präsident Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück./so/DP/zb